Dice que el cantante de Babasónicos, Adrián Dargelos, lo definió como un “cabesaurio” por su forma de escuchar música: le gusta el blues tanto como el rocanrol y el heavy, y su lista de Spotify no se mueve de ahí. Sin embargo, intenta darle cada vez más cabida a los artistas nuevos —no siempre lo logra— en su mayor logro hasta ahora, el Cosquín Rock. José Palazzo, padre del festival argentino que se está extendiendo por América Latina, se prepara para hacer su primera versión uruguaya de este evento que lo ha consolidado como productor musical. De eso y más charló con El País.

—¿Qué pretendés que se respete en cada Cosquín Rock?



—Que haya mucha participación de artistas locales, y se le dé importancia a esas pequeñas perlas que creemos que la gente tiene que ver. Este año en Argentina pusimos a Los Espíritus y El Mató a un Policía Motorizado, en un horario importante del festival, y muchos los descubrieron. Es el desafío.

—Cuando empezaste a trabajar con el Cosquín en Uruguay, ¿encontraste muchas dificultades respecto a las posibilidades que hay en Argentina?



—No le llamo dificultades, son otro tipo de formas de hacerlo. Y me pasó en todos lados. Acá me resultó más fácil porque ya vine a hacer Don Osvaldo y Charly García; y la materia prima de uno de los gustos musicales más importantes del rock argentino, está en La Vela Puerca, No Te Va Gustar, Cuarteto de Nos. Los argentinos consumimos el rock uruguayo como si fuera propio, que no sucede en otros lugares, salvo con las históricas bandas del rock argentino. Entonces esa hermandad que hay, la quiero potenciar. Quiero que vengan argentinos a disfrutar del festival acá.

"La materia prima de uno de los gustos musicales más importantes del rock argentino" José Palazzo Productor musical

—¿Ves ya el aporte del Cosquín Rock a América Latina, o eso lo vas a ver en unos años?



—A mediano plazo lo vamos a ver claramente. Pero No Te Va Gustar participó en todos los Cosquín Rock: fue a Colombia, a Perú, ahora va a México, va a ir a Argentina el año que viene; y eso le dio la posibilidad de ir a países donde a lo mejor toca en lugares chiquititos, y tocar para un montón de gente. El año que viene será el año de La Vela, porque nos va a acompañar a Perú, a Chile y seguramente a Argentina; y lo mismo pasa con artistas colombianos y mexicanos. Y ese intercambio que a nosotros nos permite hacer una plataforma de artistas, al artista le sirve para desarrollarse. Y eso hace que sea más económico para nosotros, y más rentable para el artista.



—¿Lo que pasó con el Indio en Olavarría, afectó a la producción de conciertos en Argentina? ¿Hay más control?



—Yo no estuve cuando sucedió lo del Indio, que es un fenómeno muy especial. Y al generarse una mala información sobre que sería uno de sus últimos conciertos, se produjo una masividad que no se pudo controlar. Fue un hecho completamente aislado, que no refleja lo que pasa con el rock argentino. No existe ninguna banda argentina pos-Cromañón, que no preste atención a los detalles; no sé si los músicos, pero sí los que los rodeamos.



—Pero vayamos a un caso puntual que viviste hace poco: vuelve La Renga a Buenos Aires después de mucho tiempo…



—(Interrumpe) Y organizo seis conciertos para que la gente no se quede sin entradas, y cuatro cuadras a la redonda, cierro todo, para que la gente que puede entrar sea solamente la que tiene entradas. A su vez, repito los controles. Hice una inversión equivalente al 50 % de lo que recaudamos, nada más que en seguridad.

—¿Por decisión tuya, o porque el gobierno te lo exigió?



—Lo decidí yo, pero el gobierno es muy exigente en los controles. El gobierno lleva las medidas de seguridad al límite de que solo queden situaciones eventuales, que no tengan que ver con la responsabilidad de los organizadores, sino tal vez con alguna mente demente, que lamentablemente entre los fans del rock argentino, existe.

"No existe ninguna banda argentina pos-Cromañón, que no preste atención a los detalles" José Palazzo Productor musical

—La Renga es una banda muy grande, que increíblemente tiene que seguir procurando lugares para tocar.



—Y tiene que ver con la ignorancia. Yo te voy a explicar lo que pasó. Ahora tocaban en Mar del Plata. El intendente, que es el que tiene que habilitar el espectáculo, lo habilita. Tocan en un estadio de 45.000 personas. El estadio se habilita para 36.000, o sea, 9.000 menos que los que entran. ¿Por qué? No importa, porque sos La Renga. Vendimos las 36, y dos semanas antes, la policía de la provincia dice que no puede hacer la seguridad, entonces no podemos hacer el concierto. Ese tipo de acciones le ha sucedido a La Renga, pero son cuestiones políticas que muchas veces no son contra la banda, sino entre un Intendente y un gobernador, por ejemplo. La masividad de La Renga involucra a los dos escritorios.



—Has hecho un montón de conciertos. ¿Qué no repetirías?



—Justin Bieber. Nunca tuve una imposibilidad de contener a la gente tan grande como en ese show. Justin Bieber lleva un público que cree que tiene derechos en lugares donde no los tiene, y eso se lo ratifican tus padres. Entonces se genera una ola de inseguridad tan grande, que es inmanejable. El público teen fanatizado es peligrosísimo.

—¿Y tu mejor show, por el factor que sea?



—El Cosquín de este año fue uno de los que más satisfacciones me dieron. Fueron 80.000 personas en dos días, todos los espacios funcionaron perfectos, la gente disfrutó mucho. Esa combinación de factores fue maravillosa.



—El negocio de producción de shows, ¿siempre da pérdida?



—A veces da pérdida y a veces da ganancia. Yo hice un concierto de Bob Dylan y perdí una fortuna. Pero también he hecho conciertos de Maná, Arjona, Maluma, que no tengo en mi lista de Spotify, pero suelen ser rentables. Nosotros hacemos entre 70 y 90 conciertos al año; tenemos dos venues (salas) tres radios, un grupo de actividades comerciales que hacen que nuestra compañía funcione. Pero la realidad es que el rock es muy ingrato en Argentina. Si no te gusta, no lo podés hacer.

—Produjiste el último show sorpresa de Charly García. ¿Esta va a ser su dinámica de shows de ahora en más?



—No creo que Charly esté para salir de gira o viajar mucho. Se está recuperando, y nosotros los que lo queremos y somos amigos de él, no pensamos lo mismo que el público, que se pregunta por qué no lo puede ver en un estadio. A lo mejor no le haría bien a Charly García tocar en un estadio. Entonces creo que la dinámica va a ser así, y cuando él está bien y se lo proponga, colaboraremos para que pueda hacerlo.

"A lo mejor no le haría bien a Charly García tocar en un estadio" José Palazzo Productor musical

—En los últimos años tuvimos un par de relaciones mediáticas, que hicieron que otro público que no es el del rock, generara una visión de vos.



—Espantosa visión. Mi trabajo tiene una recompensa, y el reconocimiento público es difícil porque uno no es artista, sino productor. Muchas veces, el reconocimiento viene por el lado de la prensa. Entonces cuando la exposición se trasladó a la bragueta, me pareció una tontera, y la realidad es que mi objetivo era relacionarme con personas, no salir en la revista. Y en su momento no estuvo bueno. Además, en el interior las cosas se magnifican, y si bien Córdoba, que es donde yo vivo, es una ciudad grande, no deja de ser un pueblo. Fue difícil para mis hijas, para mi primera mujer; y no se trató de escándalos, sino de la exposición de unas relaciones muy cortas. Sí sé que es un terreno en el que no se jugar, y no me gusta.