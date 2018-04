Ara Malikian: “Tengo ventaja porque compongo a mi medida”

Nació en el Líbano, tiene ascendencia armenia, estudió en el norte de Europa y hace más de 15 años que vive en Madrid, una ciudad que lo ayudó a expandirse. Violinista por herencia y también por pasión, agota entradas a donde va con un espectáculo que mezcla historia, música culta, rock and roll y sonidos populares. El domingo próximo actúa por primera vez en el Auditorio del Sodre.

—Sueles decir que tus composiciones se deben a necesidades. ¿A qué necesidades?



—Pues sí, a varias. Primero por la necesidad de contar tu historia, y también por la necesidad de componer para mis conciertos. Como compositor, tengo la suerte de que todo lo que compongo lo toco yo en mis conciertos, entonces compongo a mis medidas, conociendo a mi público y lo que yo necesito. Entonces tengo ventaja porque compongo a mi medida.

—Tus conciertos se caracterizan por incluir rock en el repertorio, desde Jimi Hendrix hasta Led Zeppelin. ¿Hay algo de rock que has querido tocar y no has podido?



—No, todo lo que he querido, lo he tocado. Hubo una época en que mis profesores no veían bien que tocara todo lo que me gustaba; en la época en que iba a academias, era todo mucho más estricto, y hasta me llegaron a decir que si toco música que no sea clásica, puede afectar mi interpretación a la hora de tocar clásicos. Cosa que hoy en día siento absurdo, porque lo único que te pasa cuando te aventurás a otras músicas, es que te beneficia. Cuando tuve libertad de tocar lo que quiero, como quiero y dónde quiero, eso me ha cambiado la vida, y a partir de ahí descubrí mi propia personalidad y mi manera.

—Esa personalidad tiene una cosa de rockstar, y en el escenario sos muy histriónico, físico. ¿Apareció naturalmente?



—Absolutamente, no vino de un día al otro. Y tuvo que ver con que en mi carrera, tuve la suerte de colaborar con artes escénicas de distintos ámbitos (compañías de danza, teatro, circo), donde se le da mucha más importancia al espacio escénico y a tu cuerpo, mientras que los músicos tenemos olvidado todo lo que nos rodea; sólo pensamos en la música.

Ara Malikian versiona "Paranoid Android" de Radiohead

—¿Te fue difícil armar una banda que se ajustara a tu propuesta y tus necesidades?



—No fue difícil, pero fue largo. No fue difícil porque yo creo que en este mundillo de lo clásico, hay muchas ganas de liberarse. Hay tendencia a sentirse encallado, enlatado, y los músicos quieren disfrutar de esta bella música, y a veces no se permite. Hay más prohibición y libertad, y yo creo que la música y el arte son sinónimos de libertad. Hoy en día aprendí que la música es libre; y disfruto mucho más un concierto que lo que lo hacía hace 20 años.

—Has contado que la educación musical que te dio tu padre, también violinista, fue muy rigurosa. ¿Qué se mantiene en este legado familiar?



—Lo que más aprendí de mi padre, a pesar de que él era una persona muy rigurosa, es el amor a la música. Él era un enamorado de la música, vivía porque le gustaba la música, y ese amor me lo transmitió muchísimo. Gracias a él, hoy hago lo que hago y estoy aquí.

—El violín de tu abuelo, ¿qué tanto lo modificaste?



—Hoy tengo muchos más violines, mucho mejores, que con el tiempo he podido adquirir. Obvio que este violín es al que le tengo más cariño; aunque puedes tratarlo y mejorarlo, siempre va a ser muy limitado, pero el cariño es tan grande que a veces, cuando lo toco, me da cosas que otros violines de renombre no me dan.

—Investigando las músicas populares del mundo, ¿fuiste encontrando conexiones?



—Creo que siempre hay conexiones, porque la conexión que tienen todas estas músicas es la pasión, la inspiración. Ese es el punto en común que tienen todas las músicas del mundo.