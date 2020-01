Se anunciaron los presentadores y las actuaciones para los Oscar 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Academia anunció quiénes serán los presentadores de la ceremonia de los Oscar 2020, que se llevarán a cabo el próximo domingo 9 de febrero en Los Ángeles (Estados Unidos). Por segunda vez consecutiva, la gala más importante de la industria cinematográfica no tendrá un anfitrión que lleve el hilo conductor de la ceremonia, y en su lugar, serán los actores quienes saldrán al escenario a presentar cada una de las categorías.



De esta manera, Mark Ruffalo, Gal Gadot, Timothée Chalamet, Will Ferrell, Kristen Wiig, Mindy Kaling, Zazie Beetz, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos y Kelly Marie Tran forman parte de la lista de presentadores de los Oscar 2020.



En la ceremonia anterior, los ganadores del Oscar también fueron considerados para entregar los galardones. Así es como Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King y Rami Malek también presentarán premios en la 92° edición de los premios Oscar.



Cabe recordar que en el 2019, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas tomó la histórica decisión de entregar los Oscar sin presentador, después de la renuncia de Kevin Hart días antes de la ceremonia. Días después del anuncio de que el humorista sería quien iba a presentar la ceremonia, fue criticado duramente en redes sociales por haber publicado una serie de tweets homofóbicos . Tras las presiones, terminó dejando su puesto.



“Tomé la decisión de retirarme de presentar los Oscar este año, porque no quiero ser la distracción de una noche que debería ser para celebrar a los increíbles y talentosos artistas. Me disculpo sinceramente con la comunidad LGTBQ por mis palabras insensibles en el pasado”, escribió Hart en Twitter, dos meses antes que se realizara la gala.



Para mantenerse lo más alejado posible de cualquier polémica, la Academia decidió que los Oscar 2020 mantendrán el mismo formato que se vio en la edición anterior: de forma esquematizada, los actores anunciaran el ganador de cada premio —así como las presentaciones de artistas musicales en vivo— en una gala más corta.



Semanas atrás se reveló que el equipo de producción de los premios está bajo presión para mantener el programa justo en tres horas y media, y también informó que se cuenta con menos tiempo de lo usual para preparar la ceremonia, ya que el año pasado se entregaron bastante más tarde, el domingo 24 de febrero.



Este año, la actuaciones musicales estarán a cargo de Randy Newman, quien interpretará “I Can’t Let You Throw Yourself Away”, de Toy Story 4; Elton John, quien cantará “(I’m Gonna) Love Me Again”, la canción principal de su biopic Rocketman; Chrissy Metz, que cantará “I’m Standing With You” de Un amor inquebrantable; Idina Menzel y AURORA, que se unirán para cantar “Into The Unknown”, que forma parte de Frozen II; y Cynthia Erivo, que cantará “Stand Up”, de la película Harriet.



Además de las interpretaciones de los cinco temas nominados a mejor canción original, la gala incluirá una actuación especial de Billie Eilish, Questlove y un segmento musical dirigido por Eímear Noone.