Dos años sin la voz de David Bowie

Un poco más entrecortado. Así suena es el ritmo de la guitarra que se escucha, detrás de la voz, en un demo de “Let’s Dance” de David Bowie. La grabación fue publicada en la semana que se cumplen dos años de la muerte del cantante, el 10 de enero.

La postura de la voz de Bowie no sufre muchas alteraciones entre el demo y la versión final de siete minutos, producida por Nile Rodgers inmortalizada en un video en el inglés tocaba su guitarra en un caluroso bar de Australia.

La nueva toma de “Let’s Dance” es una de las tantas novedades que aún están guardadas en el cofre que es el legado artístico de Bowie, quien publicó su último álbum Blackstar dos días antes de su muerte ocasionada por un cáncer de hígado.

David Bowie - "Blackstar"

Cómo Bowie grabó ese álbum en secreto y el proceso creativo detrás de sus trabajos anteriores (el disco The Next Day y el musical Lazarus) son registrados en el documental de la BBC y HBO David Bowie: The Last Five Years.

La película, estrenada el lunes en Estados Unidos y sin una fecha estipulada aún en América Latina -según lo confirmó la agencia de HBO, Hill+Knowlton Strategies- es dirigida por Francis Whately. El director tuvo la difícil tarea de narrar el productivo período del cantante sin poder acceder a ningún registro oficial. En cambio, Whately acudió a las voces de los músicos que grabaron en The Next Day y Blackstar (muchos encontrados en un bar de jazz por Bowie), un testimonio en detalle de de Tony Visconti (productor y amigo del músico) y un análisis en profunidad de sus últimos videos.

Mientras The Last Five Years busca su estreno en América Latina, en el mundo los homenajes a la obra de Bowie siguen apareciendo. En octubre de 2017 se editó el compilado de discos A New Career In A New Town que reúne la fase de Bowie en Berlín y, más recientemente, en Argentina se publicó el disco Héroe, un tributo a cargo de bandas independientes.

Al final del demo de “Let’s Dance”, se puede escuchar a Bowie alegre con su talento detrás del micrófono en esa toma de 1983. “¡Lo tengo, lo tengo!”, dice. Dos años después de su muerte, esa afirmación sigue siendo tan cierta como antes.