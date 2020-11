A 29 años de la muerte de Freddie Mercury, Queen es éxito de ventas otra vez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este 24 de noviembre se cumplen 29 años de la muerte de Freddie Mercury, una de las figuras más icónicas de la música popular mundial. Su carisma, su voz sin igual y la cantidad de hits que lanzó junto a su banda Queen le aseguraron un lugar en el corazón de miles de escuchas y fanáticos.

El aniversario de su fallecimiento, que se dio a sus 45 años y un día después de anunciar de manera pública que tenía sida, lo trae año tras año a los medios de comunicación y a las redes sociales, que convierten su nombre en tendencia. Pero esta vez, la fecha coincide con un nuevo éxito de ventas de su grupo, éxito completamente inesperado.

Salen a la luz fotos poco conocidas de Freddie Mercury y su pareja Jim Hutton By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN Salen a la luz fotos poco conocidas de Freddie Mercury y su pareja Jim Hutton

Casi 40 años después de su lanzamiento, el álbum recopilatorio Greatest Hits de Queen alcanzó por primera vez el top 10 en la lista Billboard 200, pasando del puesto 36 al 8 y gracias en buena medida a las ventas del disco en formato de vinilo en tiendas de Estados Unidos.

Esto ocurre por primera vez desde su lanzamiento en 1981 y después de 412 semanas asombrosas en la lista Billboard 200, celebró en un comunicado la empresa musical Universal Music. En la semana que terminó el 19 de noviembre, el histórico álbum tuvo un aumento en las ventas del 133 %, según la medidora de audiencia Nielsen Music/MRC Data.

El aumento se debe en gran parte a la venta masiva de vinilos que se realizó el 14 de noviembre en tiendas de la cadena Walmart, donde todos los álbumes en ese formato se rebajaron a 15 dólares.

Greatest Hits incluye algunas de las canciones de rock más emblemáticas del mundo, como "Bohemian Rhapsody", la canción más escuchada del siglo XX en todo el mundo, o "We Are The Champions".

Con más de 300 millones de discos vendidos a lo largo de cinco décadas, Queen representa una historia de éxito desde sus inicios en los años setenta y la transformación del adolescente Farrokh Bulsara en el ídolo de masas e icono gay mundial Freddie Mercury.

En los últimos años, el fervor por la banda tuvo un nuevo envión en parte por la película Bohemian Rhapsody, sobre la vida de Mercury y protagonizada por Rami Malek, que ganó cuatro Premios Oscar en 2019. Fue, además, un éxito de taquilla en Uruguay y el mundo.