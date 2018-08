A 30 años de "Ilarié", ¿qué tanto recordás la letra del hit de Xuxa?

"Ilarilarilariê, oh, oh, oh", cantaban los niños de finales de la década de 1980, y siguieron cantando los de la década de 1990. Esa canción fue uno de los grandes éxitos de Xuxa, la brasileña que se robó el corazón de los más chicos con su programa de televisión y sus bailes, llegando a hacer versiones en español, inglés y portugués.

Pasaron 30 años desde que lanzó ese hit, y si lo cantaste, te proponemos revivir la letra con el test que dejamos más abajo. No era nada complicada, ¿pero qué tanto la recordás?