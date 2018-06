La sucesora de 13 años de Janis Joplin

Es británica, se llama Courtney Hadwin y con sólo 13 años deslumbró en un concurso televisivo de Estados Unidos con Hard to Handle de Otis Redding.



En la presentación en America's Got Talent no podía hablar por su timidez y se la notaba muy nerviosa. Sin embargo, cuando llegó el momento de interpretar la canción se robó el escenario, provocó una ovación y consiguió un pase directo a los shows en vivo del final del concurso.



Howie Mandel, juez de esta edición, la apodó como la próxima Janis Joplin y así es como el video circula en las redes sociales.



Muy emocionada, la talentosa joven saludó al jurado a través de su cuenta de Twitter: "Muchas gracias Howie Mandel. Estoy muy feliz y no puedo estar más agradecida".



Momentos antes de que subiera al escenario, el padre de la adolescente advirtió que su hija era muy tímida y solitaria y que tenía mucha dificultad para relacionarse y hacer amigos, pero que su mejor manera de conectar con las personas era a través de su música.

La adolescente ya había incursionado en televisión: fue finalista de la versión británica de La voz Kids en 2017.



Courtney participará del codiciado premio de un millón de dólares.