A los 18 años, Billie Eilish arrasó en los Grammy: se llevó los cuatro premios mayores

La sensación adolescente Billie Eilish arrasó ayer en los Grammy al ganar los cuatro principales premios: álbum, canción, grabación del año y mejor artista nuevo.

Eilish, una recién llegada de 18 años, ganó un Grammy a la grabación del año por su disco debut de estudio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" y un premio a su sencillo "Bad Guy" como canción del año.

La cantante de Los Ángeles grabó el álbum con su hermano Finneas en su habitación.

"No hicimos este disco para ganar un Grammy. Escribimos sobre depresión y pensamientos suicidas y cambio ambiental", dijo Finneas cuando ambos recibieron los premios. "Estamos aquí confundidos y agradecidos", agregó.

Lizzo, otra figura nueva, ganó tres premios Grammy, la misma cantidad que el rockero Gary Clark Jr., y el rapero country Lil Nas X recibió dos por su tema viral "Old Town Road" que hizo en colaboración con Billy Ray Cyrus.

"¿Por qué?", exclamó una sorprendidísima Eilish.

"He crecido viendo los Grammy (... ). Me siento muy agradecida y honrada de estar aquí con todos vosotros", agregó casi sin poder encontrar las palabras.

Su rotundo triunfo se asentó en el adictivo tema "bad guy" (canción del año y grabación del año) y en el impresionante álbum debut de Eilish When We Fall Asleep, Where Do We Go? (disco del año y mejor disco de pop vocal).



Rosalía, una de las figuras iberoamericanas premiadas

En las categorías latinas, resultaron vencedores artistas como Rosalía (que se llevó el primer Grammy de su carrera), Alejandro Sanz, Marc Anthony y Aymée Nuviola.

La ceremonia de entrega de los Premios Grammy comenzó con un homenaje a la estrella del baloncesto Kobe Bryant, quien murió en un accidente de helicóptero fuera de Los Ángeles el domingo más temprano.

Los Grammy se celebraron en el Staples Center de Los Ángeles, hogar de Los Angeles Lakers, el equipo de Bryant.

Los ganadores del Grammy son elegidos por miembros de la Academia de Grabación, que actualmente está envuelta en una disputa por la salida de su nueva presidenta ejecutiva Deborah Dugan y sus acusaciones de conflictos de intereses en el proceso de nominación. La institución ha negado las acusaciones.