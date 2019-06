A un año de su muerte, se edita el disco póstumo del sueco Avicii 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La muerte de Avicii, el 20 de abril del año pasado, y el dolor que provocó dejó en evidencia que el productor sueco era una de las grandes figuras de la música electrónica actual. Nacido Tim Bergling en Estocolmo, le bastaron siete años para lanzar algunos exitazos (“Wake Me Up”, por ejemplo) y convertirlo en una de los más importantes DJ de su generación. A poco más de un año de su fallecimiento, ahora se edita su disco póstumo que es un poco más de lo mismo, pero eso es lo que volvió el artista que fue. Acá son proyectos de canciones, en distintos grados de terminación, a los que dejaron prontas algunos productores importantes. El sonido es esa combinación de discoteca y rythm and blues blanco que es puro pop bailable. Eso queda más claro en canciones como “Heaven”, donde esté Chris Martin de Coldplay o en dancehall de “SOS” o incluso en la más oscura “Heart Upon My Sleeve” con Imagine Dragons.