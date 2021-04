¿Por qué Angelina Jolie dejó de dirigir y volvió a actuar tras su separación de Brad Pitt?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Días después de que una imagen de Brad Pitt encendiera la alarma por su estado de salud, ahora la actriz y directora Angelina Jolie habló de su presente e hizo referencia directa a su conflictiva separación del actor.

En conversación con entertainment Weekly, Jolie contó cómo su sueño de desarrollarse como directora se frustró cuando se separó del galán hollywoodense, ya que el final del matrimonio implicó que tuviera que concentrar toda su energía en su núcleo familiar y sus hijos.

“Me encanta dirigir, pero tuve un cambio en la dinámica de mi familia que no me permitió hacerlo durante algunos años”, contó a EW. “Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar en casa más tiempo, así que volví a hacer algunos trabajos de actuación. Esa es la verdad”.

Jolie y Pitt hicieron pública su relación en 2006, y estuvieron juntos por 10 años. Son padres de seis hijos —Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne—, que viven con su madre. El padre se mudó a otra casa del mismo barrio de Los Ángeles, para mantener el contacto y estar cerca.

La protagonista de Inocencia interrumpida, Lara Croft: Tomb Raider o Maléfica había hecho un buen debut en la dirección y se había posicionado con películas como Inquebrantable o First They Killed My Father (en Netflix), enfrenta un nuevo proyecto actoral. Será la protagonista de Those Who Wish Me Dead, film en el que interpretará a una bombero que tiene que proteger a un preadolescente traumatizado y en condiciones adversas.

Angelina Jolie en "Those Who Wish Me Dead". Foto: Difusión

Su personaje, Hannah, “no es muy maternal”, dijo Jolie, a diferencia de ella misma. “Me tomó un tiempo tratar mal al chico, ¡pero lo logré!”, contó sobre el rodaje que dirige Taylor Sheridan. “A veces Taylor me corregía porque mi comportamiento hacia el niño era diferente al de Hannah”.

La película se estrenará en mayo, en simultáneo en cines y HBO Max en Estados Unidos. En Uruguay, las salas de cine están cerradas por pandemia.



Jolie, que trabaja en la industria cinematográfica desde niña, contó que vive una etapa más madura de su carrera —tiene 45 años— y que su experiencia como directora la ha modificado a la hora de actuar.

“Tal vez cuando sos más joven y tenés un gran día en el que tenés que estar frío, mojado, emocional y llorando, estás pensando en esas cosas. Ahora que dirigiste y sos mayor, te das cuenta de que mientras vas a estar congelado y llorando, también hay pirotecnia, o muchas otras situaciones. Te saca de vos mismo”, reconoció.