Andy Summers: "Con The Police vivimos el sueño de la estrella de rock"

Gracias a canciones como “Message In a Bottle”, “Every Breath You Take”, “Roxanne” y “Can’t Stand Losing You”, The Police se ganó un lugar en la banda sonora de finales de los setenta y principios de los ochenta, y generó una ola expansiva que influyó a bandas de todo el mundo (como Paralamas y Soda Stereo). A más de 10 años de la gira de reunión del trío inglés, el guitarrista Andy Summers se juntó con los brasileños Rodrigo Santos y João Barone para crear Call The Police, un grupo donde le da una nueva vida a las canciones de su antigua banda. El 2 de septiembre se presentarán en La Trastienda, y, antes del show, Summers charló con El País.

—Se cumplen 40 años de Reggata De Blanc, el segundo álbum de The Police. En tu libro de memorias dijiste que la grabación del álbum fue uno de los mejores momentos de la banda. ¿Cómo fue la grabación?

—Me gusta el segundo álbum porque en ese momento habíamos conseguido todas las cosas por lo que luchamos para hacer nuestro primer disco, Outlandos D’Amour. Para el primer disco no teníamos dinero y no podíamos conseguir horas en el estudio. Cuando llegó el segundo ya habíamos lanzado “Roxanne” y todos estaban interesados en nuestra música. Creo que Reggata De Blanc refleja un momento muy especial de la banda porque en ese momento estábamos tocando en todos lados y estábamos felices de poder grabar en buenas condiciones. Nos sentíamos on fire y eso se puede sentir en las canciones. Por eso me gusta tanto.

—Con ese disco hicieron su segunda gira por Estados Unidos, donde tocaban en lugares cada vez más grandes. ¿Cómo recuerdas esos días?

—Fue un momento muy emocionante; un poco loco, pero muy bueno (Se ríe). Cada vez que salíamos de gira, todo se volvía más grande que lo anterior. Cuando publicamos Reggata De Blanc todo el mundo quería ir a vernos y fue un crecimiento muy rápido. Ni siquiera había pasado un año desde el primer disco y todos ya habían escuchado “Roxanne” y “Message In a Bottle”. Éramos una hot band y todos querían acercarse a nosotros.

—En cinco años, ustedes se transformaron en una de las bandas más populares del mundo. ¿Cómo era la sensación?

—Llegamos a un punto máximo de popularidad, no solo en Inglaterra, sino que en todo el mundo. Era fantástico ser famoso por hacer rock, estábamos orgullosos y había mucha camaradería. En cualquier lugar que ibas, todo el mundo te amaba, pagaban por verte y las mujeres te seguían. Era el sueño de la estrella de rock. Pero debajo de toda esa basura, lo único que importaba era que tocábamos nuestra música y éramos muy serios al momento de hacer las canciones. Para nosotros, la música era lo más importante.

—En los sesenta participaste de una jam con Jimi Hendrix. ¿Cómo fue la experiencia?

—Fue un momento muy especial. Pasó en un estudio de Los Ángeles y cuando llegué, Jimi estaba apoyado contra la ventana del estudio con su sombrero con pluma, un cigarrillo y su Stratocaster a un volumen fuertísimo. Cuando dejó de tocar, hablamos un poco y me puse a tocar la guitarra con Mitch Mitchell. Jimi entró al estudio y agarró un bajo. “Jimi Hendríx está tocando el bajo conmigo y yo la guitarra líder”, pensé. Luego cambiamos de instrumentos y seguimos tocando. Fue surrealista.

—¿Qué se necesita para hacer un buen solo de guitarra?

—Es una buena pregunta. La verdad es que pasé toda mi vida pensando en los solos de guitarra. Yo trato de hacer un solo en cualquier situación posible. Es más, en este momento estoy yendo al estudio y estoy pensando en el solo que voy a hacer en un rato. Creo que para hacer un buen solo se necesita mucha práctica y tener buena imaginación para poder tocar una buena frase por encima de una progresión de acordes. En lo personal, cada vez que hago un solo trato de que suena interesante y fresco. Además, yo siento que los solos son algo muy importante. Yo pasé toda mi vida escuchando a John Coltrane, Miles Davis, Buddy Guy, B.B. King y Wes Montgomery para entender lo que es un buen solo. Luego, uno tiene que dedicarse a encontrar su propia voz. Lo importante antes de hacer un solo es conocer bien la canción, porque si no es como caminar en un nuevo territorio. Debes conocerlo muy bien para saber a dónde irás y cada paso que vas a dar. Es una pregunta simple pero muy difícil de explicar.

—En 1998 grabaste “Tráeme la noche”, un versión en español de “Bring On the Night”, junto a Gustavo Cerati. Luego lo invitaste a salir de gira. ¿Cómo recordás la grabación?

—Amé ese experiencia, realmente disfruté de haber tocado con él. Compartimos tres días en Los Ángeles. Era una persona absolutamente buena y creo que hicimos una gran versión de “Bring On the Night” juntos. En la canción él tocó el bajo. Apenas escuché el resultado pensé que podría haber estado bueno hacer más canciones juntos. En ese momento, se estaba separando de Soda Stereo y estaba confundido con respecto a cómo iba a seguir. Yo tenía la idea de salir de gira juntos, pero no se pudo. Estoy muy triste por la pérdida.

—El 2 de septiembre te vas a presentar en La Trastienda con Call The Police, un trío que incluye Rodrigo Santos y João Barone. ¿Cómo surgió la idea de armar el grupo?

—Conocí a Rodrigo hace cuatro años y empezamos a trabajar juntos. Nos terminamos haciendo amigos e hicimos algunas cosas juntos en televisión. Luego salimos de gira juntos; tocábamos canciones de The Police y de él. La gira tuvo éxito y ahí es donde sumamos a João Barone, el baterista de Paralamas. Los chicos son geniales y realmente disfruto de tocar con ellos.

—¿Qué se siente volver a tocar las canciones de The Police?

—Es muy divertido porque las canciones siguen siendo geniales. Rodrigo es un gran cantante y bajista. Disfruto de los shows porque a la gente le encanta verme tocando los clásicos de The Police. Además hago bastante solos de guitarra, así que las canciones toman una nueva forma. Es algo muy libre y muy espiritual.

—¿Qué debemos esperar del show en Montevideo?

—Van a escuchar una gran cantidad de éxitos de The Police tocadas por tres buenos músicos. Cada vez que estamos en el escenario siento que generamos magia, así que nadie va a salir decepcionado.