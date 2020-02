André Rieu, un conocido violinista que llegará por primera vez a Uruguay en mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 23 de mayo, el violinista y director de orquesta neerlandés, André Rieu llegará por primera vez a Uruguay, al Antel Arena, junto a la Johann Strauss Orchestra. Las entradas se pusieron a la venta hoy por Tickantel y los precios van desde 2.300 pesos.

"Mi orquesta y yo estamos tan emocionados de llegar a Uruguay por primera vez durante nuestra gira mundial de 2020. Vamos todos a celebrar en una velada inolvidable, llena de romance, amor y, por supuesto: música” dijo André Rieu en un comunicado de prensa publicado ayer por AM Producciones, la productora que organiza la visita del artista neerlandés que estará el 23 de mayo junto a la Johann Strauss Orchestra en el Antel Arena.

Pese a no haber visitado antes nuestro país, Rieu es un nombre familiar para los uruguayos. Así lo demuestran los distintos especiales que ha organizado el complejo Movie en los últimos años, donde se agotaron las localidades para cada proyección. Esta visita demostrará que hay un público fiel a la música clásica, a la que Rieu dirige como si fuese una fiesta.

André Rieu, un revolucionario de la música clásica: Foto: Reuters

“De niño me fascinaba el mundo de la música”, cuenta Rieu en la biografía de su página oficial y agrega que le sorprendía el “ambiente tenebroso que reinaba durante los conciertos. Todos tan serios, no se podía reír ni toser, mientras que para mí la música era algo que irradiaba alegría”. Por este motivo decidió “huir de todo ese ambiente solemne que rodea la música clásica y que asusta y disuade al público de asistir a los conciertos. Nuestra orquesta la forman músicos jóvenes y entusiastas que salen todas las noches al escenario a dar conciertos conmigo y se entregan en cuerpo y alma”. Y el público nota ese entusiasmo, y canta, tararea y también aplaude cada momento del espectáculo.

Así, Rieu entiende que la música clásica está hecha para que todos puedan disfrutarla, lo que ha convertido a este violinista y director de orquesta en uno de los grandes artistas de nuestro tiempo. Proveniente de una familia vinculada a la música, su padre fue director de orquesta, André se inició siendo niño en la música. Luego de probar con distintas orquestas formó, en 1987, la Johann Strauss Orkest, con la que comenzó una carrera de éxitos, como si fuese una estrella de rock.

André Rieu. Foto: Difusión

A lo largo de esta carrera que se ha extendido por más de seis décadas, lleva vendidos más de 40 millones de discos en el mundo; ha alcanzado 30 números uno en las listas musicales del mundo y más de 500 reconocimientos de Platino. Sus vídeos en Youtube alcanzaron más de mil millones de reproducciones y cuenta con más de cinco millones de suscriptores en Facebook que siguen a diario sus noticias en esa red social.

Sus últimos trabajos son el disco Happy Days y el DVD ¿Bailamos?, que se pudo ver en el Complejo Movie el pasado setiembre. Ese especial tuvo una gran convocatoria, dijeron desde el Complejo y adelantaron que volverán a proyectar dos conciertos de Rieu y su orquesta en los próximos meses.

Rieu, quien cumplió 70 años el pasado octubre tiene una fortuna estimada en 40 millones de dólares. Esa solidez le ha permitido hacer excentricidades como crear escenarios itinerantes, o replicar en tamaño completo del Castillo de la Emperatriz Sissi, el mayor escenario de la historia, en 2008, lo que casi lo lleva a la bancarrota.

André Rieu. Foto: Difusión

Junto a su violín Stradivarius, construído por el famoso luthier en 1667, Rieu se ha presentado en los escenarios más importantes del mundo. Antes de su llegada a Uruguay, Rieu estará con su Orquesta en escenarios de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda y Chile en 27 fechas confirmadas. Y esta gira ya tiene conciertos pautados en otras 31 presentaciones hasta enero de 2021.

Condecorado con el título de Caballero de la Orden del León Holandés de los Países Bajos en 2002 y Caballero de la Orden de las Artes y las Letras que le entregó Francia en 2009, Rieu proviene de una familia relacionada con la música. Su padre fue director de orquesta, aunque André entendió que no quería hacer el mismo tipo de música. “En el campo de la música clásica soy un artista pop”, dijo el año pasado a Radio Caracol de Colombia. “Mi papá no quería que yo tocara valses, porque me decía que me había educado para la música clásica, y él no creía que los valses fueran música clásica”, agregó.

Los años le dieron la razón a André Rieu, quien se hizo mundialmente conocido gracias a los valses que interpreta, así como los mega conciertos que realiza junto a su orquesta. De allí que también se lo conozca con el cariñoso apodo de “El Rey del Vals”.

Esa alegría y entusiasmo que Rieu muestra sobre el escenario, junto a sus conocidos valses, estarán presente en su primera visita a Uruguay.



Dos conciertos para ver a Rieu más allá del Antel Arena

Los conciertos de André Rieu en el Complejo Movie se han vuelto un clásico desde que comenzaron a proyectarse, hace ya cinco años. Desde el complejo se adelantó a El País que debido a la gran convocatoria que han tenido las proyecciones de estos conciertos, volverán ser parte de su programación en octubre y noviembre de este año.

¿Bailamos? es un concierto realizado en Maastricht, donde Rieu invitaba a ponerse los zapatos de baile para hacer que su orquesta se mueva al compás del majestuoso ritmo del vals. Junto a su orquesta Johann Strauss, la película reúne a importantes sopranos, tenores e invitados especiales. El segundo especial es una gala de año nuevo.