Andre Reyes traerá el legado de los Gipsy Kings al Teatro de Verano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la década de los ochenta, los Gipsy Kings lograron que la música de la tradición gitana recorriera el mundo. Con su disco Gipsy Kings (1987), el grupo francés formado por miembros de la mezcla de la familia Reyes y de la familia Baliardo ofreció canciones como “Bamboleo” y “Djobi Djoba”, que vendieron millones de copias. Esas canciones —que sonarán en vivo el 3 de abril en el Teatro de Verano—, tomaron por sorpresa y sedujeron a una industria musical que en ese momento estaba dominada por música creada con sintetizadores y baterías digitales. Sin embargo, el sonido de seis guitarras acústicas y un cante inspirado en el flamenco terminó llamando la atención y sus discos vendieron más de 60 millones de copias en todo el mundo.

Lo interesante de la música de los Gispy Kings es la miscelánea de géneros que conviven en sus canciones y que representa perfectamente lo ecléctico de sus antepasados, los gitanos, que iban tomando elementos de distintas culturas. De esta manera, al escuchar al grupo se pueden encontrar rasgos musicales de distintas partes del mundo: Cuba, Marruecos y Jamaica. También hay ciertos aspectos que recuerdan al gypsy jazz que popularizó Django Reinhardt en la década de 1930.

Las voces de Chico Bouchiki y Nicolas Reyes escondían esa influencia de la rumba y del ya mencionado flamenco, que recorrieron el mundo gracias a un sonido que sonaba como un lamento y que a la vez invitaba al baile a través del conjunto de guitarras que lanzaban acordes a una velocidad frenética y una percusión apoyada en palmas.

Además de sus canciones originales, el grupo establecido en Francia hizo varios éxitos al reinventar canciones populares, pero poniéndole el sello que los caracteriza. Una de las más exitosas es “Volare” —grabada originalmente en 1958 por el cantante italiano Dominico Modugno—, que en 1989 se convirtió en otro éxito internacional.

Pero también hay otras versiones que se popularizaron por haber participado de la banda sonora de películas. Su relectura en español de “Hotel California”, de la banda The Eagles, es fundamental en la escena de El gran Lebowski —dirigida por los hermanos Coen y estrenada en 1998—, donde le ponía música a la famosa escena donde Jesús jugaba un partido de bowling contra el equipo de Lebowski. Lo mismo sucedió en 2010 con su hermosa versión de “You’ve Got a Friend In Me” —”Yo soy tu amigo fiel—, que formó parte de Toy Story 3.

Actualmente, el legado de los Gipsy Kings recorre el mundo de dos maneras. Por una parte, con el grupo de Nicolas Reyes y Tonino Baliardo —uno de los cantantes principales y el guitarrista principal, respectivamente—, y el grupo de Andre Reyes —uno de los guitarristas y encargado de los coros—. El segundo es el que llegará al Teatro de Verano el 3 de abril.

andre reyes y nicolas reyes Dos representantes de los Gipsy Kings

Con más de 35 años de trayectoria, el último disco que el grupo lanzó en conjunto se llama Savor Flamenco (2013), que ganó el Grammy al mejor disco de world music. En 2016, André Reyes publicó Nací Gitano, su primer disco solista, y empezó a salir de gira bajo el nombre “Gipsy Kings by Andre Reyes”, que presenta los éxitos de la banda pero sin sus voces originales.

Para presentar las canciones del grupo, Andre reforzó la formación con el músico de origen francés Chico Castillo, que en 1994 grabó el éxito “Alabina”, que mezclaba la tradición musical árabe con el flamenco, y que vendió millones de copias alrededor del mundo. En esta formación, que cuenta con 10 músicos, también participa Marcos Reyes, que también forma parte de los Gipsy Kings.

Desde 2017, esta formación —que también incluye a miembros más jóvenes de los Reyes— está de gira con el Gipsy Tour Unido, que en últimos meses los llevó a Emiratos Árabes Unidos, India e Inglaterra. Ahora, le llega el turno a Latinoamérica: visitarán Argentina, México y Uruguay.

En una charla telefónica con El País, Chico Castillo, que reside en Francia, explica que forma parte del grupo desde hace tres años, cuando Andre lo invitó a participar, interesado por su fusión del flamenco. Castillo cuenta que está feliz de poder llevar las canciones de Gipsy Kings por el mundo. “Son canciones superalegres y supersentimentales, que son muy acogedoras para el público y han sonado por cada rincón del mundo”, asegura.

El cantante plantea que conoce a los músicos de Gipsy Kings desde “hace muchos años”, y que ha colaborado con ellos varias veces. Sin embargo, años atrás en Francia hubo un problema judicial entre Chico Castillo y Chico Bouchiki, uno de los cantantes originales de Gipsy Kings. Según explicó Bouchiki, Castillo le había usurpado su identidad al presentarse como el “Chico” de los Gipsy Kings. Al ser consultado sobre el tema, Castillo negó el hecho. “Nosotros tuvimos juicio con él y se lo ganamos”, dice.

Aunque hay dos grupos de Gipsy Kings girando por el mundo, Castillo asegura que “se llevan bien porque son familia” y tienen pensado grabar un próximo disco que incluirá varios duetos. Mientras tanto, cada uno repasa las canciones que marcaron a varias generaciones.

Como sea, el 3 de abril Teatro de Verano coreará “Bamboleo” como siempre la ha escuchado.