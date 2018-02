Amy Winehouse y una canción inédita que salió a la luz a siete años de su muerte

Parecerá increíble para algunos pensar que ya pasaron casi siete años de aquel fatídico 23 de julio, cuando los medios del mundo se hicieron eco de la muerte de Amy Winehouse.

Por aquel entonces, su discográfica publicó Lioness: Hidden Treasures, una obra póstuma a la que no le fue muy bien en ventas, por lo que terminaron por destruir todas las obras sin editar que quedaran de Winehouse, alegando que no querían empañar la imagen de la artista. Lo que no sabían era que aquella voz de "Rehab" o "You Know I'm No Good" todavía tenía algo por regalarle al mundo.

Cil Cang, productor y compositor, tenía muy bien guardada "My Own Way", un demo compuesto por él y James McMillan, que Winehouse grabó en su estudio con 17 años para tratar de impresionar a las discográficas. Hace poco el productor volvió a encontrarse con la grabación, decidió que era momento de compartirla y la subió a YouTube, donde ya lleva más de 50 mil reproducciones.

"Habíamos estado escribiendo bastantes melodías pop, haciendo muchas promociones populares con varios artistas emergentes, muchos de los cuales tenían un talento dudoso. Era un momento terrible para el pop. Pero Amy vino a vernos, abrió la boca y nos dejó sin aliento", recordó Cang en una entrevista con el periódico Camden New Journal.

Así, una vez más, se escucha la voz de Amy Winehouse envuelta en ese soul tan característico de ella.