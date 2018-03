El amor siempre le gana a la lluvia

Banda: Phil Collins (voz), Nicholas Collins (batería), Daryl Stuermer (primera guitarra), Leland Sklar (bajo), Brad Cole (teclados), Luis Conte (percusión), Ronnie Caryl (guitarra rítmica), Arnold McCuller, Amy Keys, Bridgette Bryant, Lamont van Hook, Harry Kim (trompeta), Dan Fornero (trompeta), George Shelby (saxo), Luis Bonilla (trombón). Repertorio: “Against All Odds (Take a Look at Me Now)”, “Another Day in Paradise”, “I Missed Again”, “Hang in Long Enough”, “Throwing It All Away”, “Follow You Follow Me”, “Who Said I Would”, “Separate Lives”, “Something Happened on the Way to Heaven”, “In the Air Tonight”, “You Can’t Hurry Love”, “Dance Into the Light”, “Invisible Touch”, “Easy Lover”, “Sussudio”, “Take Me Home”. Telonero local: Reversa.