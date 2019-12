Amelia Ochandiano, previo al estreno de "La Revoltosa": "Uruguay es un país peculiar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con 124 artistas entre escena y orquesta, la zarzuela La Revoltosa promete gran despliegue. Estará del miércoles 18 al sábado 21 en el Teatro Solís, y su directora, la española Amelia Ochandiano, habló con El País sobre este estreno.



-¿Cómo va a ser la escenificación de La Revoltosa?



-Originalmente la obra tiene como escenografía una corrala, algo así como un conventillo de acá de Montevideo. Y quise utilizar el escenario del Solís, un teatro tan interesante, para escenificar esa situación, en la que unos vecinos han ocupado el teatro, porque se han quedado sin casas. Y utilizaron todos los recovecos del teatro, para vivir mientras esperan les den una casa.



-Y la cambiaste de época.



-Sí, la obra se estrena en 1898, y yo la traje a los años 60, era un momento en que si bien en España todavía había bastante pobreza, ya llegaban muchas cosas del exterior: el pop, la moda, la minifalda. La situé en Madrid, en medio de todos esos aires nuevos, que además son los años de mi infancia. Este montajes es como un homenaje al Madrid de los años 60. La Revoltosa no creo que pueda soportar traerla más al presente, sobre todo por la ingenuidad de los personajes.

-¿Qué destacás de la obra en este montaje?



-La puesta busca ser un homenaje a esas clases populares, que a pesar de vivir con lo mínimo, cuando llegaban las fiestas del barrio, todo el mundo da lo mejor de sí mismo, para esa celebración, desde ponerse guapo hasta engalanar las casas. También me interesa que la protagonista es una mujer adelantada a su tiempo, que está sola en ese lugar, y todas las vecinas la critican porque tiene otra forma de ser.



-¿Estas obras son difíciles de ambientar en el presente?



-Sí, para mí no se puede. Es decir, en España se ha hecho una por gente joven, en el Proyecto Zarza, en el Teatro de la Zarzuela, pero han roto completamente el texto. Pero como acá en Uruguay La Revoltosa no se ha visto en escena con la infraestructura que vamos a ofrecer con el Teatro Solís, me pareció que no era conveniente destruir el texto. Porque es un texto que tiene mucha gracia, con muchas palabras peculiares, tan propias de las zarzuelas de ambiente madrileño.

Amelia Ochandiano, directora española experta en zarzuela. Foto: Leonardo Mainé

-No es fácil hacer zarzuela con artistas que no sean españoles, por la pronunciación. ¿Cómo lo manejaste?



-Aquí, cuando se hace zarzuela, se intenta hablar como en España. Y a mí eso no me gusta mucho. Yo no he querido que nadie imite el acento español, porque es imposible. Es como si yo pongo a actores españoles, para hacer una obra argentina, a hablar como porteños. Sería patético. Porque para trabajar un acento, y hacerlo bien, podría hacerse con muchos meses de ensayo y un maestro de pronunciación. Como se tiene en Hollywood para Javier Bardem. Yo opté por buscar naturalidad en los actores, y que no estén pendientes del acento. Hubo actores que se extrañaron al principio que yo no fuera exigente en ese punto y que se haga una mezcla natural de acentos. Pero bueno, es mi propuesta. Es que yo, cuando los actores vinieron en el primer ensayo, y empezaron a hacerlo buscando pronunciar como en acento de España, creí que me iba a dar algo.



-La zarzuela tiene un cruce de popular y sofisticado...



-Sí, en la zarzuela, casi todos los protagonistas son gente humilde, con problemas reales. Y a pesar de ser un género muy popular, la composición musical es culta. Ese es un grandísimo logro de la zarzuela. Todas las generaciones que escucharon zarzuela, escucharon a grandes compositores. Y permitió que las clases populares tuvieran acceso a la música culta. La Revoltosa es una historia de amor, pero también una comedia de enredos, y quizá también esa es otra de las razones por las que ha resistido tan bien el paso del tiempo.



-¿Cómo ves este país?



-Uruguay es un país muy peculiar: me interesa mucho todo el valor que le dan a la cultura. Para ser un país tan pequeño, tiene muchas compañías estables. Me parece algo increíble. Es un país con una personalidad muy propia.