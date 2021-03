"Amanecer Búho" y "Raro", dos discos claves del rock uruguayo que llegan al vinilo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los vinilos volvieron a posicionarse en las disquerías que sobreviven a la era de las plataformas digitales, y varios títulos de la música uruguaya ya se encuentran en ese formato, sean joyas perdidas, reediciones o novedades.

Para este último casillero, el de las nuevas ediciones, llegarán pronto dos álbumes bien diferentes pero que, a su manera, están entre los más importantes trabajos del rock local de los últimos 20 años.

Por un lado, Buenos Muchachos cumplió una promesa demorada y ya se encuentra en las bateas Amanecer Búho, considerado su mejor disco.

“Ahí voy”, “He Never Wants to See You (Once Again)”, “Partes del campo (parte 2)”, “Under the tilo’s tree”, “Coral #5” y “Carlos, su auto y la calle mojada” estarán en el lado A. Y “Temperamento”, “Pavimento del buen muchacho”, “Jaja jeje (canción de cuna para Kurt Cobain)”, “La hermosa langosta aplastada en la vereda” y “3 solterones, ven”, en el lado B. Son las 11 canciones del álbum original y no se incluye ni el EP ni el track adicional que acompañaron su lanzamiento en 2004.

Pero además de Amanecer Búho, el sello Bizarro Records anunció otro vinilo que llegará pronto a disquerías: Raro, piedra fundamental de la versión moderna de Cuarteto de Nos.

Producido por Juan Campodónico, Raro fue un punto de quiebre en la carrera de la banda uruguaya que de ahí en más se convertiría en una de las más reconocidas a nivel internacional. Es el álbum que cumple 15 años y tiene hits como "Ya no sé qué hacer conmigo" o "Yendo a la casa de Damián", nominada a los Grammy Latino a mejor canción rock.

La banda lanzó una preventa online de 200 copias que ya se agotó, así que agregó otra tirada de la misma cantidad, a la que se puede acceder a través de su sitio web. Pero no aplica a Uruguay, donde el álbum estará disponible dentro de dos meses.