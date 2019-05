Amaia Montero, la española de los éxitos pop y la renovación interna, se presenta esta noche en El Galpón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La española Amaia Montero saltó a la fama por ser la inconfundible voz de la banda La Oreja de Van Gogh en sus años de mayor popularidad, a principios de la década de 2000. En 2007 decidió dar un paso al costado y desde entonces ha trabajado duro por hacer crecer su carrera solista, en la que ya editó cuatro álbumes: Amaia Montero, Amaia Montero 2 o 2, Si Dios quiere yo también y el último, Nacidos para creer, el año pasado.

Habrá mucho de ese último disco en el repertorio que esta noche presentará en Montevideo. Desde las 21.00, la cantante se presentará con su banda en Teatro El Galpón, y quedan las últimas entradas en venta en Tickantel a 2.200 y 2.500 pesos. Ya hay varios sectores agotados.

“El recital va a ser un repaso de mi carrera. Va a haber varias canciones de Nacidos para creer, pero también será un repaso de mis primeros discos solistas y canciones de la Oreja de Van Gogh. Tengo unos fans aquí que son maravillosos y por eso el show va a ser una fiesta”, dijo Montero a El País el mes pasado, durante un par de jornadas de prensa intensas que la tuvieron rodando por los medios locales. Allí, Montero anticipó la noche de hoy, pero también evaluó una carrera que le ha traído muchas alegrías, y más de una amargura.

“Ha sido un año duro y me ha afectado mucho, pero saco estas conclusiones: la prensa está muy necesitada, y hablo de la prensa seria. No voy a hablar de nombres, pero curiosamente la prensa superseria se basa en Twitter para el clickbait. Me llegó una desilusión grande porque yo sigo a esos medios y creí que eran serios”, dijo Montero en charla con El País, a modo de análisis de una temporada, la pasada, que la tuvo en el blanco de los medios por diferentes cuestiones.

En Nacidos para creer hay parte de esa crisis y de esa molestia interna puesta al servicio de unas canciones pop, que en el repertorio que presentará esta noche se combinarán con otros temas de su última década, y algunos clásicos de La Oreja de Van Gogh como, es de esperar, “Deseos de cosas imposibles”, “Puedes contar conmigo” o “Rosas”, a juzgar por los setlist de algunos de sus últimos conciertos.



Después, Montero seguirá su Nacidos para creer Tour en Argentina, un país que le ha dado gran acogida, responsable de que en este último álbum haya un tema llamado “Mi Buenos Aires” que, dijo la cantante a El País, es la composición más personal del disco.