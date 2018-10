El alma de la fiesta eterna

Los Auténticos Decadentes ahora pueden vanagloriarse de tener su propio MTV Unplugged. Nada mal para una banda de ska formada hace 30 años y que persistentemente ha mostrado la cara más fiestera del alguna vez llamado rock argentino. No es casualidad, que el disco se llame Fiesta nacional y que, como en todo guateque que se precie, aquí no falte ninguna de esas que todos terminan bailando en los casamientos. Están “El murguero”, “Corazón”, “Como me voy a olvidar”, “Vení Raquel”, “La guitarra”, “Los piratas” y algunas canciones más tranquis pero igual de efectivas (“El gran señor”, “Un osito de peluche de Taiwán”). Las versiones son distintas y en algunos casos funcionan más que otros. Hay invitados como Chaqueño Palavecino y Rubén Albarrán de Café Tacvba.