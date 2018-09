Alfonsina, una mujer con fuego y en soledad

Alfonsina toca su guitarra, canta de manera etérea sobre su propia respiración que fue grabada un rato antes, se mueve con el look que adoptó para esta nueva etapa —el pelo recogido en dos rodetes, una túnica amarilla sobre su ropa negra—, y la gente canta a su alrededor. Y es inevitable no pensar en lo raro que me resulta estar, un martes a la noche, viendo en Montevideo a una mujer rockera dando un show así, despojado y crudo, concreto. Más allá de lo artístico, su presencia y esta presentación en Inmigrantes son un buen signo de los tiempos que corren: las mujeres están conquistando un espacio en distintos ámbitos, y eso incluye al rock y pop uruguayo (el rock y pop mundial van en esa sintonía) que sigue siendo un ámbito machista.

Al margen de eso, Alfonsina demuestra en cada presentación que ha crecido, y que los recientes reconocimientos obtenidos por la crítica, el respaldo del público y por un marco más visible como pueden ser los premios Graffiti, los ha ganado en buena ley.

El martes, en un show íntimo al que luego se sumaron la tecladista y corista de su banda, Victoria Brion, y el baterista Diego Bartaburu, Alfonsina se enfocó en las canciones de Pactos, e incorporó varias de su debut El bien traerá el bien y el mal traerá canciones. A todas, sobre todo a las de su primer trabajo, intentó llevarlas a nuevos lugares a través de un setlist articulado por una intensidad ascendente, que abrió con una poesía.

Si bien las canciones de Pactos tienen una producción que las hace lucir más con banda, y unos bajos bastante protagónicos, Alfonsina se las ingenió para jugar sobre ellas y sostenerlas con la esencia guitarrística. El aporte vocal de Brion y las versiones de “En la estela”, muy a lo Buenos Muchachos; de “Casas unidas” y “Abre la puerta” fueron los highlights de una noche que, una vez más, fue buen signo de estos tiempos.