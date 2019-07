Alexandre Pires trae los hits brasileños de los noventa al Palacio Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En marzo del año pasado, Alexandre Pires dio su primer show como solista ante el público uruguayo. Había estado 20 años atrás al frente del grupo que lo llevó a la fama, Só Pra Contrariar, pero nunca en solitario (aunque tiene una banda grande). Dice a El País, escuetamente vía mail, que aquel encuentro en el Teatro de Verano “fue lo mejor posible”, y que “el pueblo uruguayo es un pueblo fantástico”.

Por eso y porque tiene algo nuevo para mostrar, el brasileño vuelve esta semana a la ciudad. Este viernes a las 20.30 se presenta en el Palacio Peñarol con un nuevo espectáculo, O Baile do Nego Véio, y las entradas están en venta en Abitab, a partir de 1.550 pesos.

En O Baile do Nego Véio, Pires decidió recopilar y versionar con su sello, éxitos de la década de 1990 de la música brasileña. “Mucha gente en Brasil me pidió que hiciera algo de Só Pra Contrariar, entonces decidí rendir homenaje a todos los artistas de esos años”, cuenta sobre este material que editó en vivo, y que está disponible en plataforma digitales. En la larga lista de temas figuran clásicos emitidos hasta el cansancio por las radios uruguayas de la época, como “Morango do Nordeste” (muy popular por Karametade), “Liberar Gerar” de Terra Samba, y hasta “Cara Caramba”.

“La década de 1990 para nosotros fue muy especial. Pero todo lo que hacíamos era por nosotros”, le había dicho a El País el año pasado, en su paso por Uruguay. “Y le tengo mucho cariño a esa época, me encanta mirar las fotos, los videos, estoy siempre compartiendo en mis redes sociales algo del pasado”. Con esa nostalgia tiene que ver, también, esta nueva puesta.

El show sirve, además, para que Pires demuestre a lo grande sus dotes de bailarín, dado que su baile es uno de los elementos claves en su cálido vínculo con el público, casi tanto como su amplia sonrisa.

“El baile es sin duda una forma de expresar tus sentimientos”, dice Pires ahora, “y cuando subo al escenario, me olvido de todos mis problemas y solo pienso en llevar alegría a las personas”. Por eso, ante la pregunta de si es fácil o no, como artista, distanciarse del contexto político en tiempos de incertidumbre, para enfocarse en esa meta, asegura que “estoy muy tranquilo al respecto, tengo mi posición política, pero como soy una persona pública, prefiero no hablar de ello”.