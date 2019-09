El Alemán, Emiliano y El Zurdo: "Estar en Argentina es como tocar en un barrio de acá"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Además de haber compartido noches de tablado, Gerardo “El Alemán” Dorado, Emiliano Muñoz y Freddy “El Zurdo” Bessio, comparten un espectáculo. Desde que en 2013 juntaron sus proyectos para un show en el Teatro El Galpón, se dieron cuenta de que el público los apoyaba. Para su debut (del que luego nacería el disco En vivo en el Teatro El Galpón) agotaron dos funciones, en las que presentaron el repertorio de cada uno y lo entrelazaron con clásicos del repertorio murguero (“Curtidores 51” y “Araca la Cana 83”) y del canto popular uruguayo (“Para abrir la noche” y “Zumba que zumba”).



Tras el éxito de aquellas dos noches, los tres murguistas se animaron a presentarse en el Teatro Solís, y la respuesta del público los sorprendió: agotaron cuatro funciones. Ahora, y gracias a un repertorio que cada vez se enriquece más, El Alemán, Emiliano y El Zurdo se presentarán en el Auditorio del Sodre. Con Héctor “Numa” Moraes como invitado, tres de las voces más destacadas del ambiente murguero actuarán en el 9 de octubre a las 21.00 junto a sus dos bandas (entradas en Tickantel).



Antes del show, los tres charlaron con El País sobre el proyecto, la influencia de la música popular uruguaya y sus recitales en Argentina.



—El 9 de octubre van a presentarse en el Auditorio del Sodre. ¿Cómo se da este nuevo encuentro del proyecto?



Gerardo “El Alemán” Dorado: Los encuentros están siempre presentes y, a esta altura del partido, me parece que estamos esperando para ver cuándo sale. Siempre tenemos la necesidad y la alegría de juntarnos, pero tenemos gente que sabe leer en qué momento debe ser. Siempre tratamos de renovar y mejorar el repertorio, y esta vez vamos a invitar a Héctor “Numa” Moraes, que le va dar una renovación importante al espectáculo.

—¿Qué van a cantar con Numa?

El Alemán: Vamos a cantar canciones de él. Numa participó con nosotros en el Festival MPU (celebrado en abril en el Auditorio del Sodre) y lo invitamos a cantar "La Filadelfia Real" y "La patria, compañero". Para este espectáculo va a participar con esas canciones y con "Ayer crucé la frontera", que es característica del Numa.

—Además de la murga, tanto en la propuesta de El Alemán como en la de Emiliano y El Zurdo, hay un interés por la influencia de la música popular uruguaya. ¿Lo sienten de esa manera?

El Alemán: La murga siempre se da la licencia de utilizar distintos géneros, y eso está buenísimo porque a la hora de la creación de una célula melódica, uno no se limita, no se limita. Nosotros no tenemos un género específico, aunque luego lo llevemos para la murga. Con respecto a la música popular y a la referencia de Numa, para nosotros es muy importante porque nos permite seguir aprendiendo de gente que ha construido la música nacional.

—Su primer espectáculo se hizo en el Teatro El Galpón en 2013. ¿En qué momento notaron que podían seguir?

Emiliano Muñoz: Lo que empezó como algo que era: “Vamos a ver qué pasa”, pasó a: “Ah, tuvo una buena respuesta”. Empezamos con la idea de hacer un Solís y ya llevamos hechos cuatro Solís, dos Galpón y fuimos a Argentina. Ahora vamos por este Auditorio, que nos es fácil a la hora de armar el espectáculo, al menos desde el lado vocal, porque El Alemán es un segundo en carnaval, yo soy primo, y El Zurdo es un sobreprimo.



Freddy “El Zurdo” Bessio: Es como que naturalmente ya tenés un trío armado, que, para el lugar que vayas, vas a poder utilizar. Nos podemos juntar y armar el esqueleto de una canción, saber para dónde ir y luego ver cómo va a ser con los músicos.



El Alemán: Sabíamos que iba a funcionar porque a veces estás cantando y el murguista tiene eso de querer hacer la voz paralela. Muchas veces se da que tenés que adaptarte al cantor, entonces, como cada uno se siente cómodo con su voz, sabíamos que era algo que naturalmente se iba a dar. Aparte, cada uno tiene un registro bastante amplio.

—¿Cómo se une el proyecto desde el lugar de las letras? En sus canciones, El Alemán plantea una mirada sobre la sociedad, mientras que Emiliano y El Zurdo hace foco en los personajes del barrio y los recuerdos de la infancia.

El Alemán: A mí se me hace fácil lo que hace Emiliano y El Zurdo porque tiene que ver con nosotros y con nuestra infancia, porque son personajes que son de ellos pero que terminan siendo de todos. Cualquier personaje que ellos plantean en sus canciones, se replica en los barrios con alguna característica diferente. Lo mío es un poco más complicado porque son opiniones más profundas, que tienen una posición. Nosotros compartimos un montón de cosas; tal vez en otras hemos tenido pequeñas discusiones, pero en una recontra buena.

—En el disco En vivo en el Teatro El Galpón se nota que en el repertorio hay una paleta variada en las letras: abren con “Para abrir la noche”, de Rumbo; pasan por “Pájaro de mal agüero”, que critica a los medios de comunicación; y terminan con “La bajada”, una típica retirada murguera.

El Alemán: Es que el espectáculo es algo parecido al carnaval, la murga funciona de esa manera: en un momento está haciendo un cuplé político y después pasás a un canto al barrio.



El Zurdo: Son diferentes estilos de canciones. Con la murga estás escuchando una presentación que está en un lugar, y después te estás riendo y te lleva a una canción es más profunda. Por ahí hasta te conmueve y estás de pie aplaudiendo.



Emiliano: La gente que vaya a ver el espectáculo se va a sentir completa porque las canciones tienen variación y contenido. A la gente le gusta lo que hacemos los dos.

—Se han presentado en Argentina con este espectáculo. ¿Cómo fue la experiencia? Hace un tiempo que la murga canción está creciendo por allá.

El Zurdo: Sí, en Argentina hace años que se va. De hecho, la murga canción, está siendo consumida allá porque han ido Tabaré Cardozo, Jaime Roos, Falta y Resto. Tengo la sensación de que tocar en Argentina, aunque estás tocando en otro país, es vecino a nuestro país porque sus costumbre, sus reclamos y sus sacrificios, son muy parecidos a los nuestros.



Emiliano: Estamos agradecidos con la gente. Las veces que nos ha tocado ir nos reciben increíble. A esta altura, hay gente a la que ya conocemos y que después de tocar les damos un beso. También hay gente que fue a vernos con otros proyectos, y eso se fue dando con los años. El recibimiento que hemos tenido siempre es muy bueno.



El Zurdo: Lo que se siente hoy en día es que estar en Argentina es como tocar en el barrio de algún lugar de acá. Tenemos tantas cosas en común y eso nos permite sentir que estamos entre gente que queremos.

—Emiliano y El Zurdo, en 2016 editaron Hasta el otro carnaval. ¿Cómo fue la selección del repertorio?

El Zurdo: Tratamos de elegir presentaciones y retiradas que no fueran tan populares; en un momento dijimos que eran la cara B de los cassettes viejos.



Emiliano: Queríamos sacarlos del lugar tradicional. Hay algunas con viola eléctrica y otras fueron más para el fox-trot.

—El Alemán, este año publicaste Construcciones, que está armado como un disco que va detrás de un concepto de mirada social. ¿Cómo pensaste el disco?

El Alemán: Fueron apareciendo las canciones con ideas que surgen de diferentes inquietudes. En un momento me di cuenta de que iba a ser todo hacia las construcciones. Y ahí empecé a pensar y a tratar de pasarle la idea a compañeros y a la gente que trabajaba. Se trabajó bastante en eso y el resultado es lindo.

—¿Qué esperan del show del 9 de octubre en el Auditorio del Sodre?

El Alemán: Es muy lindo el público que va a ver estos espectáculos. Es un público recontra amable y participativo. Estamos orgullosos de la gente que nos va a ver: algunos tienen la mecánica del carnaval y otros no tanto, pero se adaptan a esa forma de participar. Eso está bueno y esperamos que se siga repitiendo en el Auditorio.