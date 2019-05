Albert Pla: "La verdad, me siento más próximo a Leo Maslíah que a Serrat o a Sabina"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La visita artística de Albert Pla a Montevideo siempre causa expectativa. El músico catalán se viene presentando desde hace muchos años, en todo tipo de escenario y en los formatos más variados, aunque siempre ofreciendo algo original. En los últimos años sus espectáculos cobraron una dimensión escénica mayor, con muchísima presencia de una escenografía digital imponente e invasora, en el mejor sentido de la palabra. Así fue Guerra, que el artista trajo en 2016 al Auditorio Nacional Adela Reta, y de eso va también Miedo, que este sábado llega al escenario principal del Teatro Solís.



El nuevo espectáculo trabaja sobre música y canciones, textos teatrales y tecnologías de avanzada, para ofrecer un viaje por todas las etapas del hombre, desde la infancia hasta más allá de la vida terrena. El recorrido promete estar cargado de sensaciones, emociones y sentimientos, muchos de ellos nacidos del fantasma que habita en cada mente. El formato escénico tiene algo de pieza de teatro musical, y también de concierto o recital teatralizado, y la meta es mirar con ironía los temores humanos cotidianos, desde el miedo a uno mismo, al temor a la muerte.

Miedo, de Albert Pla. Los temores desde la infancia a la vejez y más. Foto: Nora Lezano

El estreno mundial tuvo lugar en Buenos Aires en el Teatro Regio en enero de 2018, y desde entonces la obra está recorriendo distintas geografías, en una agenda que se extendería hasta el año próximo. Con músicas compuestas por Raül Refree, y dirección teatral de Pepe Miravete, el espectáculo conjuga una manera sombría, aunque al mismo tiempo infantil, con pasajes al estilo de los thrillers de terror. “Tengo miedo de todo”, dice Pla en un momento del espectáculo, que sin embargo también busca transitar la risa y superar miedos.

Miedo, de Albert Pla. Los miedos internos y los exteriores. Foto: Nora Lezano

Va el sábado y el domingo a las 19.30. Tickantel, desde $ 350 a $ 1100.

-¿Cómo describirías “Miedo”?



-¿Lo que es el espectáculo? Joder. Es un espectáculo donde voy yo solo, diciendo ‘me da miedo esto, me da miedo aquello, me da miedo lo de más aquí, lo de más allá. Y lo voy ilustrando con canciones, con video, y con otros personajes que salen de una escenografía de video. Yo estoy inmerso en ella y desde allí voy contando distintos miedos.



-¿Más allá del miedo como tema conductor, qué otros temas pasa?



-Bueno, pasa por un montón. Lo hemos más o menos ordenado cronológicamente, siguiendo el curso de una vida. Lógicamente que para esto trabajé con todo un equipo técnico, con el que buscamos este resultado en común. Y negociamos fácilmente: todo lo que nos sale fácil a todos, lo incorporábamos al resultado, tanto en la música como en los arreglos como en los textos, como en las imágenes que usamos y el modo en que las utilizamos. Los videos están hechos sobre los trabajos de unos pintores que se llaman Mondongo, que son Juliana Lafitte y Manuel Mendanha, una pareja de artistas argentinos de mucho prestigio en el mundo del arte. Cuando a todos nos parecía simple de hacer una idea, la sumábamos al espectáculo.

Albert Pla, nuevamente en Uruguay. Foto: Difusión

-¿Cómo son los pasos para hacer un espectáculo de estas características?



-Joder. Se arranca con canciones para dar miedo a los niños. Y luego la ilusión de ilustrarlo con Mondongo, con efectos de meternos dentro de sus cuadros. Y a partir de ahí, todo lo que está en juego pasa a ser de todo el mundo. Ya no me tengo por qué acordar si la música es mía, o la letra es mía. Ni de quién surgieron las imágenes. Trabajando se va haciendo todo. Este espectáculo llevó un año hacerlo, porque la preproducción de los videos es un poco lenta. Pero es más por la máquina que por nosotros.



-¿Te da incertidumbre trabajar tanto tiempo y no saber a qué resultado final arribarán?



-No, no me pasa casi nunca. Cuando empezamos a hacer algo, yo ya lo veo claro, y cuando se consigue, se para. En este caso, paramos porque podríamos haber seguido hasta el infinito. Se podía haber seguido arreglando cosas, pero dijimos ‘ya vale, vamos a estrenar. No nos podemos pasar toda la vida’.

Miedo, de Albert Pla. Foto: Nora Lezano

-¿Vos cómo ves América Latina?



-Boca abajo, si la miro desde Cataluña. Siempre pienso quiénes serán los que están boca abajo. ¿Verdad? Pero más allá de esto, no sé. América Latina es un lugar que siempre ha sido muy familiar para mí, desde el primer momento. Especialmente en Uruguay: es un país que me recuerda mucho a Cataluña. Creo que se debería hermanar. Tal vez Uruguay es un poquito más grande, pero me recuerda mucho porque es un país muy familiar, muy atento, muy amable, muy hospitalario. Al menos conmigo: no sé si con el resto de la gente.



-¿Cómo se dio en ti eso de pasar de ser cantante a actuar en un show mucho más escenográfico?



-No sé, desde la primera vez que me lo propusieron, ya me sentí cómodo, como cualquier cosa que me propongan hacer sobre un escenario, o que yo me proponga. Hay tantas cosas por hacer en un escenario. Y yo no le veo mucho la diferencia. Simplemente veo que son otras manera de aprovechar todo lo que da un escenario.

Miedo, de Albert Pla. Foto: Nora Lezano

-Si comparás “Miedo” con “Guerra”, que se vio en Montevideo en 2016...



-Claro, estamos con la misma tecnología. Lo que pasa es que yo creo que Miedo está mejor, creo que es más redondo. Con Guerra nos quedamos como a medias, y yo a Miedo le tengo especial cariño.



-¿Vos cómo vivís eso de estar arriba de un escenario cantando en medio de una escenografía digital? ¿Te aturde, ves al público?



-Yo no veo nada, ni veo al público, ni veo las imágenes. Si alguien me viera sin toda esa escenografía diría, ‘¿este tipo qué está haciendo?’ Hago gestos rarísimos, pero no veo nada. No veo al público: yo estoy como haciendo otra función.

Miedo, de Albert Pla. Foto: Nora Lezano

-¿Luego de “Miedo”, sabés qué viene?



-Sí, tengo dos o tres cosas, y voy a ver cuál adelantamos. Pero con Miedo nos está yendo muy bien, y pensábamos hacerlo solo este año, pero vamos a alargarlo un año más. Lo hemos presentado por España, ahora por acá, luego más en España, y luego México, Colombia y Ecuador. O sea que el año que viene vamos a continuar con este espectáculo.



-¿Trabajarías a dúo con Serrat o lo sentís muy lejano?



-No sentí nunca la necesidad. Y eso que era amigo. Pero nunca lo pensé. La verdad, me siento más próximo a Leo Maslíah que a Serrat o a Sabina. Pero mucho más.

Miedo, de Albert Pla. Foto: Nora Lezano

-¿En qué momento notaste que ibas para músico profesional?



-Yo empecé a los 22 años, en un concurso. No había cantado antes. Y fui a cantar un día, me dieron unos premios, y al día siguiente me convertí en profesional.



-¿Y de jovencito qué música escuchabas?



-La verdad yo no escuché mucha música de jovencito. Me tocó vivir los punkis, por generación, pero a mí me gustaban mucho las rancheras, los boleros.

-¿Y por ese tiempo ibas al teatro?



-Sí, el teatro me gustaba más, y me sigue gustando mucho. Ahora en Buenos Aires, tengo planes de ir a ver Hamlet, y a Capusotto. Eso me gusta de Buenos Aires, y también de Uruguay. Son países que la gente va al teatro. En Cataluña también gusta el teatro, pero en España, no les gusta tanto, o no tienen tanto la costumbre de ir.



-¿Qué te pareció el resultado de las elecciones en España?



-Yo es que no puedo hablar de política, lo siento. Porque hoy mis opiniones son ilegales, inconstitucionales. Podrían ser sospechosa de rebelión, de sedición. Y entonces, voy a la cárcel si digo lo que opino sobre la política española.

Albert Pla. Foto: Difusión