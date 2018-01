El aire íntimo de la música brasileña

Cuando en un momento de su show, María Gadú lanzó en la noche de Portezuelo un “Fora Temer”, encontró complicidad desde el público. Gadú, una joven cantautora paulista, que respeta el estilo de sus mentores, Caetano Veloso y Milton Nascimento, también encontró respaldó cuando reivindicó el feminismo, la esencia afroascendiente de los nordestinos e hizo valer los intervalos entre sus canciones, para dar su opinión. “Por nuestro derecho a amamantar, por nuestro derecho de llorar, reír, ser”.

Chico César, que aunque suene una paradoja por su nombre es más grande que ella, le seguía el juego. El “poeta de vanguardia”, como lo conocen sus colegas, aprovechó su facilidad de palabras para jugar con los cerca de 80 espectadores. Y eso que se olvidó de la letra del tema que cerró el show del domingo 7, Mama África, una de las canciones que apuntaló su fama.

Dicen que la temporada estival es sinónimo de glamour e histrionismo, pero César y Gadú recordaron que desde el más rico al más pobre son capaces de enamorarse y enojarse de lo mismo. Su espectáculo recuperó la intimidad, la luz tenue, la conversación con el público, nada de maquillaje y una simple vestimenta (él con atuendo nordestino y un pelo “afro” sin peinar, ella con una blusa blanca que dejaba entrever un tatuaje en el que se leía “Oh, baby, baby, it´s all about the moon”.

Como es de costumbre en el canto popular, y más es un espacio reducido como el escenario Fattoruso de Medio Medio, los músicos fueron por la espontaneidad. Si bien ambos apelaron a la improvisación vocal (e instrumental)), no ocultaron la necesidad de afinar una cuerda cuando algo no les sonaba bien y hasta bromearon de cómo el aire acondicionado les volaba las hojas con los apuntes.

Esa cercanía permitió, también, que un espectador pidiera una canción y que el dúo diera lugar al reclamo. Gadú y César comandaron el canto y el público hizo de coro. Otra noche mágica de música brasileña.