Airbag vuelve a Montevideo: "La fama delata si sos un tarado o una persona de bien"

"Nunca tuvimos cuatro o cinco bandas que hagan lo mismo que nosotros y que vayan a festivales, que les vaya bien. Siempre que tocamos en festivales, el resto de las bandas son realmente diferentes”, dice, al otro lado del teléfono, Patricio Sardelli. “Sí siento una proximidad con bandas de otros años; nos separan 30 años, pero qué sé yo, hablo con Mollo y me siento mucho más identificado con bandas de mi generación”.

Sardelli es el cantante y guitarrista de Airbag, banda argentina que, más adelante en la charla, él mismo calificará como “un milagro”. Es aquella que tuvo hits de impronta teen en los 2000, y que hoy hace un tipo de rock que ya parece de otra época. Es la banda que llena salas a cada lado del Río de la Plata, y que mañana a las 21.00 toca en Sala del Museo (Rambla y Maciel): las entradas están en Redtickets y quedan pocas.

Airbag es la banda de los hermanos Sardelli —Patricio, Guido, Gastón—, que está trabajando en un nuevo álbum que por ahora no tiene nombre. Se sabe, sí, que será doble; que las canciones cuentan una historia, y que ya hay dos adelantos publicados, “Como un diamante” y “Así de fácil”.

“Cuando empezamos a componer y a grabar canciones, vimos que había muchas, que tenían un hilo conductor, y que podíamos contar la historia que teníamos en la cabeza”, explica el cantante respecto a cómo se gestó este álbum doble. “Airbag siempre es una banda que va por un camino alternativo, y está bueno sacar un disco así en una época en la que se trata todo de singles, y las cosas son mucho más inmediatas”, dice.

Sardelli entiende que, tal como están puestas las reglas actuales del mercado musical, ya prácticamente no aparecen discos como el álbum negro de Metallica, o los Use Your Illusion de Guns N’ Roses, o The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. “Era otro compromiso, y era otra época. Eso se perdió y tiene que ver, también, con que la gente no tiene ganas de escuchar un disco completo”, opina.

Con eso en claro, Sardelli dice ser consciente de que este disco doble es, más que nada, para el núcleo más duro de su público, para el más fiel. Pero lo importante es, antes que todo, que el producto convenza a una banda que asegura siempre haberse movido con esa premisa.

“Yo no puedo estar haciendo algo pensando en qué público quiero. Que es algo que se hace; hay bandas que se ponen muchos límites: no hablar de estas cosas, no vestirme de ciertas formas, no hacer videoclips de esto, parecer humilde, no sé, lo que sea”, señala.

Entre los Sardelli, las cosas funcionan de otra manera, asegura Patricio, que se anima a probar sonidos para acercarse a “algo más moderno”, pero sin pasarse de la raya “porque a mí, mucho, lo moderno no me gusta”, dice.

Y porque además, lo único que quiere es “tocar la guitarra, salir de gira y grabar discos”. Es lo que ha querido casi que desde siempre, y eso que su vida de músico la arrancó antes de los cinco años, haciendo giras con Grandes valores del tango. Después vino la guitarra eléctrica, la banda de hermanos y el éxito, y por eso, dice, “lo nuestro te diría que es como un milagro”. “Porque la fama te delata, ¿viste? Delata si sos un tarado o una persona de bien, cómo querés llevar el mundo adelante. Potencia todas tus virtudes y todos tus defectos. Pero hemos aprendido cómo manejarnos”.