Agus Padilla dice que "nada de lo que me está pasando es normal"

Agustina Padilla es una de las artistas uruguayas más importantes de la escena musical. Con su estilo de reggeatón y trap, esta joven de 17 años ha conseguido millones de visualizaciones en Youtube. Su último sencillo, “Papi” junto a Papichamp, lleva más de dos millones de visualizaciones en pocos meses. Y si bien el número es imponente, no se compara con “Control” (interpretada junto a Ecko) que lleva más de 36 millones de reproducciones, o “Ni tu amiga ni tu amante” que supera los 54 millones de visualizaciones.

Pese a su fama, Agustina está contando los días para que llegue diciembre y cumpla la mayoría de edad. “Quiero los 18 por cosas que se me complican hacer con la música siendo menor. Quiero ser mayor para viajar tranquila o entrar a un boliche sin necesidad de tener que pedirle a mi vieja que me acompañe, y también quiero manejar”, dice. “El presupuesto de Uber es impresionante”, agrega esta joven que el año pasado venció su timidez y se acercó a su ídolo, Ozuna, para pedirle una foto.

—Cómo es que una chica tímida como vos canta reggeatón y trap?



—A veces siento que hay dos Agustinas, la que la gente ve y la Agustina de verdad. Pasa que la gente saca conclusiones a partir de una foto o un video, y en realidad soy nada que ver. Cuando me conocen se dan cuenta que no soy como me muestro. En reuniones no busco resaltar sino que busco esconderme porque nunca me gustó resaltar. Siempre fui antisocial, y si me venís a hablar, hablo mucho, pero en un ambiente con mucha gente donde no conozco a nadie, soy así. Hablo lo justo y necesario.

Video de la canción "Papi" de Agus Padilla junto a Papichamp

—¿Qué se siente tener millones de visualizaciones a tan corta edad?



—Es algo muy loco, hasta hoy no caigo. Hace tres años que vengo sacando canciones y todavía sigo viviendo esto muy normal, aunque nada de lo que me está pasando es normal, y cada vez tengo mejores cosas. Me cruzo con gente importante y cada vez me siento más cómoda con la gente del ambiente porque es mi mundo. En Argentina, cada vez que tengo que grabar o hacer un show, me siento más a gusto con lo que estoy haciendo. Siempre supe que esto me encantaba, pero ahora que se están dando mejor las cosas, cada vez me convenzo más que esto es lo que quiero hacer por siempre.

—¿Cómo manejas tu vida como estudiante con una carrera musical?



—Eso se me complica abundante. Intento pero me agarro mucho estrés. El año pasado me había ido muy mal en el liceo, conmigo mismo, porque me dieron picos de estrés. De afuera puede parecer que solo hago música, pero es la difusión, reuniones y cosas que estás craneando todo el tiempo para darle a la gente. No estoy sola, tengo un equipo, pero eso lleva mucho tiempo y desgaste.

Video de la canción "Ni tu amiga ni tu amante" de Agus Padilla

—¿Llevas la vida de adolescente normal?



—En algunas cosas me tengo que cuidar, no con mis amigos porque por eso son mis amigos. Pero desde muy chica sabía qué cosas podía hacer y qué no; y ahora ya me acostumbré. Nunca tuve una vida de adolescente normal, aunque me considero una chica normal. Claro que sé que hay algunos puntos que no puedo llegar, porque la gente va a comentar. Eso lo llevo bien, porque en mi barrio soy yo.

Agustina Padilla: "A veces siento que hay dos Agustinas, la que la gente ve y la Agustina de verdad". Foto: Darwin Borrelli

—Uruguay no es un país con muchas mujeres haciendo reggeatón y trap, ¿cómo llegas a ese nicho?



—Cuando empecé a hacerlo en Uruguay, mucha gente me criticaba y recibía comentarios del tipo: con eso acá no vas a llegar a nada. Comentarios como esos, recibí por montones, y ahora todo el mundo quiere hacer reggeatón y trap. Hace tres o cuatro años, cuando empecé a sacar covers, me decían que no era música para acá, que tenía que hacer cumbia, y ahora hasta a una plena le meten un trap. Hacen un guiso y le quieren meter trap, y me enferma porque hace mucho tiempo dije que este género iba a pegar.

—Este año firmaste con Warner Music, ¿lanzas disco, o seguirás lanzando sencillos?



—Todavía sigo con los sencillos. Tengo varias colaboraciones que están sonando fuerte. Y dentro de poco lanzo una nueva canción, esta vez sola.