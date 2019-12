Agus Padilla, la cantante de reguetón que ya quiere festejar sus 18 años y tiene nuevo tema

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando lanzó su primera canción “Ni tu amiga ni tu amante”, Agus Padilla tenía solo 15 años. Su físico, altura y actitud daban a entender que se trataba de una chica mayor, aunque las apariencias engañan. Por este motivo, Padilla, que vive en Montevideo, está ansiosa por celebrar su mayoría de edad, a mediados de diciembre.

Continúa viviendo en el Prado y dice que no se iría a vivir a otro lado porque “me gusta mucho Uruguay, y si el día de mañana me voy, lo voy a pasar horrible. Si me tengo que ir por trabajo, me voy de una, pero a Argentina prefiero irme todos los fines de semana, pero no a vivir”, aunque es en ese país donde su música suena con más fuerza. “Argentina para esto está de más. La semana que viene voy a estar de gira de medios toda la semana, pero no me gustaría vivir ahí”, dice esta chica que se siente muy montevideana.

Su nueva canción, “Se prendió”, fue lanzada el 21 de noviembre y desde su lanzamiento, en Youtube —y en simultáneo con la cadena MTV—, ya se acerca al millón ochocientos mil reproducciones en Youtube. En Spotify, la carrera de Padilla también suma varios millones de reproducciones.



—Sacaste una nueva canción, “Se prendió”, que en una semana se acerca a los dos millones de reproducciones. ¿Había ansiedad por lograr un nuevo hit ?



—Puntualmente en este tema sí, porque hace varios meses que no sacaba un tema y quería ver cómo iba a reaccionar la gente y cómo estaba el público. Porque te siguen por tu música y no sacaba nada desde febrero. Al tema en sí le tenía fe porque me gustó mucho y a cada persona que se lo mostraba me decían que estaba bueno. Pero cómo iba a reaccionar el público no sabía. Y por suerte pegó, quedamos todos muy felices.

—En las redes sociales se comenta la canción y hay muchos videos en la aplicación Tik Tok con el tema.



—Sí, hay más de 2.000 videos en Tik Tok con la canción. Había mucha gente que ya se sabía la canción y no eran todos de Uruguay. No pensé que iba a ser tan así, pero fue tendencia en Uruguay y la canción está entre las 10 más escuchadas en Argentina.

Agus Padilla. Foto: Difusión

—¿El mercado uruguayo ya se acostumbró al reguetón, el género en el que te movés?



—Hoy en día sí, porque ya se metió mucho el reguetón y el trap. Sigue habiendo mucha música tropical como siempre en Uruguay, pero ya se metió mucho. Hace un año o dos era distinto, porque la gente estaba más en la música tropical y no escuchaba mucho de afuera, pero ahora sí. Hubo un cambio grande.

—¿A qué te parece que se debe?



—Ahora está todo al alcance y en Instagram están todos los artistas. Las promociones se hacen por las redes sociales y como todo pasa por ahí, está cerca. Antes había que esperar a que pasaran el tema en MTV y ahora está todo en Youtube y cuando quiera lo escucho. Ahora como está todo ahí, es más fácil y eso hizo que se metiera el reguetón más en la gente.

—En tus primeros videos estabas con cara más seria, y ahora estás más suelta. ¿Es mi impresión o hubo una evolución en ti?



—Para las fotos no soy mucho de reírme, no soy muy expresiva. Y con los videos, al ser tan niña no tenía una gran presencia y por eso hacía los videos como podía. Ahora se me hace más fácil, no sé si por la costumbre o porque es lo que tengo que hacer. Además ahora miro videos de otros artistas y me guío. Tampoco estaba muy formada y no sabía lo que quería con mi imagen, no tenía nada marcado. Ahora que soy más grande tengo más presencia y creo que va en la edad. Nunca fui vergonzosa o callada, pero era tranquila, ahora es un despelote, tiré la chancleta.

—¿Dónde se filmó el video de "Se quemó" y cómo te sentiste haciéndolo?



—Fue tremenda producción en Lugano, Argentina. Fue una cosa de locos, tremenda producción, mucha gente en el equipo técnico, extras, gente del barrio que se prendió en el video y fue tremendo día. Hubo mucha producción, el video es del que hizo “Calma” y Warner apostó fuerte. Cuando llegué al set dije: ¿qué es esto? Esto no es joda.

—¿Entonces hay presión?



—En realidad al ver más gente trabajando para esto, como que no te podés descarrillar. Estás más enfocada porque ya no sos solo vos, hay más gente y trato de no desenfocarme porque hay mucha gente que está apostando, no es presión, es respeto y responsabilidad. Porque es un trabajo y al haber tanta gente metida, es muy diferente, cambia un montón.

—¿En diciembre cumplís 18?



—Sí, estoy deseando cumplir los 18, ahí tiro la chancleta.

—¿Se abren más caminos al llegar a la mayoría e edad?



—Sí, sobre todo el trabajo. Voy a poder hacer shows. Por lo que más quiero cumplir 18 es por lo que no puedo hacer siendo menor, como manejarme con marcas y encontrar sponsors. Y para manejar y así moverme por donde quiero. Siento que hace mucho tiempo que soy menor. No sé si a todos les pasa lo mismo, pero desde que saqué el primer tema la gente piensa que soy mayor.

—Las letras de tus canciones, da la impresión de una chica más grande.



—También la altura. Pero ya quedan dos semanas para la mayoría de edad.

—En lo que va del año hiciste de todo.



—Sí, y pasó superrápido. Hice publicidades, viajes, firmé con Warner, conocí México, Estados Unidos, grabé con los mejores productores.

—¿Cómo fue estar en Miami con los productores más importantes del género?



—Eso fue tremenda experiencia, mal. Por el trabajo y cambia un montón grabar en Miami. Estaba muy feliz por eso, además de estar conociendo otros países. Jamás pensé que iba a conocer México, porque no es un país que digas: voy. Y cantamos ahí y estuvo muy bueno. En un principio pensaba que viniendo de Uruguay, siendo un país tan chico y con poco mercado, ni ahí llego a algo. Como que en la corta, a lo mucho Argentina, y ahora pienso y digo: es un montón lo que he recorrido en solo tres años. Estoy muy feliz.

Agus Padilla. Foto: Difusión

—Y todo el éxito es enteramente tuyo.



—Sí, pero no pude haber hecho esto sin el apoyo de mi familia y la gente que confió en mí. Sobre todo mi familia. Había parte de mi familia que cuando empecé a dejar el liceo de lado para centrarme a la música, no estaban muy contentos con eso. Cuando empecé en la música haciendo covers, seguía diciendo que quería ser médica forense, nada que ver. Siempre estuvo presente el ser cantante, pero siempre decía que quería hacer algo relacionado a la medicina, y después, cuando empecé con la biología, me quedé con la música. Si no hubiese sido por mi familia no hubiera firmado con una productora porque hay familias muy desconfiadas, y hay muchos fantasmas que dicen ser productores. Como te puede tocar uno que es bien, va a apostar por vos y no te va a joder, también tenés otro, y me pasó, pasé por gente así, pero por suerte siempre estuvo mi madre y mi familia a mi lado y siempre sabían todo, entonces nunca llegó a nada, pero hay que tener cuidado. Capaz si estaba sola no me hubiese ido bien.

—Y te animaste a escribir tus propias letras



—Sí, me animé y arranqué. Al principio no le salía nada. Tenía cosas pero sentía que eran pedorras, no para una canción. Tenía frases y letras que me gustaría poner, pero no lograba encajarlas en una letra. No sabía cómo llevarlo a la hoja. Y si bien todo el mundo me daba para adelante, necesité que una persona me dijera: "Agustina, vos podés. Si lo hace Fulano, lo puede hacer Mengano y vos". Hasta que no me lo dijo Omar Varela, que es un productor argentino, no me animé. Me festejaba todo, las letras era épicas, estaba todo bueno y me dio confianza. Y cuando gané confianza en mí, ya seleccionaba las letras y entendía que una canción podía no ir. Eso lo aprendí en Miami donde había gente muy buena que han escrito cosas grosas y fue épico. Porque es gente que escribió canciones con millones de reproducciones.

—Lo importante es que encontraste tu camino y la pegaste desde tu primera canción.



—Estuve tres años haciendo covers y sentía que nunca iba a sacar un tema. La gente me decía: ¿y el tema propio? Y era un tema porque no sabía escribir, ni grabar un tema. Por suerte encontré gente que sabía y estaba metida en el medio, porque siempre supe que quería hacer reguetón, cuando nadie quería hacerlo. Quería ser la diferente y por suerte desde el momento uno pude hacerlo y no me marearon para hacer otras cosas. Lo primero que dije cuando hablé con la productora, dije: "quiero hacer reguetón, ni cumbia mezclada con nada, ni nada: reguetón".