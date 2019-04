Agotadas todas las entradas para Rock in Río 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los organizadores de Rock in Río, que se celebrará entre septiembre y octubre de este año en la ciudad de Río de Janeiro, anunciaron este jueves que todas las entradas para el festival de música se han agotado.

"El error del joven es no comprar la entrada y arrepentirse después. ¡Entradas agotadas!", informaron los organizadores del evento a través de sus perfiles de redes sociales.



Los últimos boletos en acabarse fueron los del 28 de septiembre, para cuando están previstos los conciertos de Foo Figthers, Weezer y Tenacious D, entre otros grupos y artistas.



Días atrás se agotaron las entradas para los días del festival en los que se presentan Bon Jovi, Pink, Iron Maiden, Drake, Red Hot Chili Peppers y Muse, que son las principales atracciones de la edición de este año.



El primer lote de entradas fue puesto a la venta exclusivamente en Internet el 13 de noviembre de 2018 exclusivamente para residentes en Brasil y fue totalmente vendido en cerca de dos horas.



También estarán en la capital fluminense entre septiembre y octubre Panic! At The Disco, Scorpions, Megadeth, Black Eyed Peas, Anitta, Imagine Dragons, Nickelback y Alesso.



El toque latino correrá a cuenta de la brasileña Anitta, la banda colombiana Monsieur Periné y la mexicano-brasileña "Francisco, el hombre".

Otras que podrán darle sabor latinoamericano son las gemelas de Ibeyi, hijas del percusionista cubano Miguel Angá Díaz, y que se han destacado por un estilo en que le inyectan sabor africano a la música electrónica y por canciones cantadas en idioma yoruba.



Rock in Rio, considerado como el mayor evento de música y entretenimiento del mundo, cuenta, en 34 años de vida, con 19 ediciones, 112 días de conciertos y 2.038 atracciones musicales, vistas por unos 9,5 millones de espectadores.



El festival nació en 1985 en Río de Janeiro, ciudad en la que se han realizado la mayoría de las ediciones, aunque también ha pasado por Lisboa, Madrid y Las Vegas.



A lo largo de estos años, más de 9,5 millones de personas han pasado por las ciudades del Rock.