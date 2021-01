Adiós a Raúl Jaurena: el bandoneonista y embajador del tango murió por coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Bandoneonista, compositor y maestro del tango, el músico uruguayo Raúl Jaurena falleció por coronavirus en Estados Unidos, donde estaba radicado desde la década de 1980. Había sido internado en Nueva Jersey en los últimos días, tras dar positivo por COVID-19; tenía 79 años.

La noticia fue confirmada por varios de sus colegas y amigos.

Jaurena fue uno de los principales embajadores del tango de Uruguay en el mundo, siempre ocupado en cruzar la raíz con el tango nuevo y generar nuevas búsquedas y aperturas estilísticas. Referencia para tangueros de nuevas generaciones, recorrió decenas de países y tocó con cantidad de orquestas del mundo.

El músico forjó una relación con el tango desde su temprana edad; antes había estudiado con su padre y figuras como Jaurés Lamarque Pons y Guido Santórsola, y en plena adolescencia ya destacaba como bandoneonista.

El maestro Raúl Jaurena y la InterSchool Orchestras de New York. Foto: Consulado de Uruguay en NY

Como músico, realizó sus primeras actuaciones internacionales en la década de 1960 y en los ochenta se instaló en Nueva York, donde trabajó incansablemente por la divulgación del tango. A lo largo de su carrera acompañó a figuras como Libertad Lamarque, el Polaco Goyeneche, Hugo Del Carril, Charlo, Agustín Irusta, Edmundo Rivero y más. De joven supo compartir escenario con Astor Piazzolla, un hecho que fue fundamental en su devenir artístico.

Lideró varios proyectos musicales propios como Tanguísimo, New York Buenos Aires Connection junto al bajista argentino Pablo Aslan, New York Tango Trio, Raúl Jaurena Trío y Tango Five.

Aslan lo despidió en sus redes sociales con una serie de fotografías y el mensaje: "Mi querido amigo y compañero de ruta. Padre musical y segundo de los otros. Se lo llevó el COVID, para que no queden dudas ni hablen los idiotas. Que descanses en paz, Raúl". Y en un comentario dijo que tenían previsto comenzar a trabajar en un nuevo proyecto la semana en la que fue ingresado al hospital.

Jaurena ha dado conferencias y clases magistrales en universidades y eventos varios, fue fundador de la Fundación Cinearte y director del proyecto Escuela de Tango Destaoriya, pensado para formar nuevas generaciones de músicos intérpretes de tango. En 2007 ganó el Grammy Latino a mejor álbum de tango por Te amo, tango.

"El tango necesita sangre nueva, necesita cambiar, necesita gente del exterior, así como jóvenes de acá. No debemos quedarnos encerrados, tocando estilo Troilo, estilo Salgán. Porque eso implica quedarse siempre en el mismo lado. Tenemos que buscar nuevos horizontes. Porque todo cambia hoy. El mundo es muy cambiante", decía en su última entrevista con El País.

La Comisión Nacional de Uruguay para la UNESCO expresó hoy que en este 2021, Jaurena sería el director artístico y docente del proyecto Bandoneón: el sonido del tango, con el que el Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO premió a la Fundación Cienarte.

En 2018, Jaurena y su cuarteto participaron del festejo por los 100 años de El País, en el Auditorio del Sodre junto al Ballet Nacional. Un año antes, protagonizó un espectáculo de altísima calidad en la Trinity Church Wall Street de Nueva York, para festejar el centenario de "La Cumparsita".