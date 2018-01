Adiós es la palabra más difícil

De incluirnos en la gira mundial que anunció ayer, sería la tercera vez que Elton John actue en Uruguay. Y la última, ya que el músico, quien tiene 70 años, avisó que será su despedida de los escenarios, tras una carrera de casi 50 años. Hay tiempo para decirle chau: el tour le demandará tres años.

“Siempre pensé que iba a ser como Ray Charles y BB King e iba a estar siempre en la carretera”, dijo John poniendo fin a la expectativa sobre un anuncio que iba a hacer. “Mis prioridades cambiaron. Tenemos hijos y cambió nuestra vida. Eso no quiere decir que no siga siendo creativo, pero no voy a viajar”. El músico tiene dos hijos (de siete y de cuatro) con su esposo, David Furnish.

La gira, que incluye 300 conciertos, se llamará Yellow Brick Road Tour, refiriendo a uno de sus canciones más conocidas. Empieza en septiembre después que termine su larga temporada en el Caesar Palace de Las Vegas con The Million Dollar Piano que empezó en setiembre de 2011 y tiene su último show, el número 207, anunciado para el 19 de mayo.

John tiene previsto un dueto con Miley Cyrus, el domingo en la ceremonia de entrega de los premios Grammy y el martes habrá un concierto en su honor en el Madison Square Garden neoyorquino, en el que estarán, entre otros, Sam Smith, John Legend y Chris Martin. Además trabaja en la versión de Broadway de El diablo se viste a la moda, en la versión con actores de El rey león y un nuevo capítulo de la saga animada que se inició con Gnomeo y Julieta y de la que es productor.

La gira por ahora incluye fechas para 2018 y 2019 en América del Norte y Europa

Toda esa agenda laboral sirve de evidencia para rechazar, de acuerdo a John, los rumores de que el fin de sus actuaciones en vivo (una faceta que mantiene viva su figura pública) se debe a problemas de salud. El año pasado, John suspendió actuaciones debido a una infección generalizada que, dijo, contrajo en una gira por América del Sur (que no incluyó Uruguay, por las dudas). John vino dos veces a Montevideo y las dos actuó en el Parque Central. La primera vez fue el 20 de noviembre de 1995 con Sheryl Crow como número de apertura. La segunda vez fue el 4 de marzo de 2013.

Elton John comenzó su carrera musical en 1961 como integrante de Bluesology, una banda de relativo éxito, pero no fue hasta que se cruzó con Bernie Taupin en 1968, que no encontró una voz propia. Desde entonces John y Taupin han sido una de las parejas creativas más longevas y exitosas del pop. Todas (¡todas!) las canciones más populares de John tienen letra de Taupin, un poeta imaginativo en la tradición de los grandes creadores de la música popular del siglo XX.

Su segundo disco en conjunto, Elton John, ya incluía un Top 10, “Your Song” y en los siguientes 26 años, sin excepción, John colocó una canción entre las 40 más vendidas. Con un sonido que fue adaptándose al gusto popular de sus tiempos, entre sus hits hay canciones como “Daniel”, “Rocket Man”, “Crocodile Rock, “I’m Still Standing”, “Tiny Dancer”, “Candle in the Wind”; “Nikita”, “Sorry Seems To Be The Hardest Word”, “Sacrifice”, entre otras. Cada generación tiene su propio setlist personal de canciones de John y va a ser difícil hacer para estos últimos shows una selección que conforme a todos.

Va a ser, entonces, una despedida por lo grande. John prometió decir adiós con una contundencia musical y visual únicas. Por ahora confirmados hay 40 shows en Estados Unidos en Canadá en 2018 y 37 en 2019 incluyendo algunos shows en Europa. Aún no hay fechas sudamericanas así que los uruguayos deberán esperar para ver si Elton John viene por tercera, y última, vez a Montevideo.