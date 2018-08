Adele lanzaría nuevo disco el año próximo

Hace solo un año, Adele Adkins se retiraba de los escenarios, cancelando dos de sus últimos conciertos, debido a problemas en sus cuerdas vocales, lo que dejó a sus fanáticos preocupados con la idea de volver a ver a la estrella.

Un año después, distintos medios británicos afirman que Adele regresó a su ciudad natal, Londres desde Estados Unidos (donde está viviendo), con la intención de hacer nueva música.



"Ella está de vuelta en el Reino Unido y tiene la intención de escribir aquí", dice el informe de The Sun. "Se ha contactado a varios músicos de estudio para que trabajen con ella y ya ha escrito algunas de las canciones".



Cabe recordar que el último álbum de Adele, 25, lanzado en noviembre de 2015 se convirtió en un éxito instantáneo desde el lanzamiento del primer single, "Hello", primer tema que presentaba en tres años. El disco fue un éxito que la llevó a una gira en todo el mundo que dañó las cuerdas vocales de la intérprete de "Rollin' in the Deep".



Desde su disco debut, 19, Adele (quien titula sus álbumes según la edad que tenía cuando los escribió) ha demostrado una gran capacidad para componer canciones (en su mayoría, los discos 19, 21 y 25 fueron escritos por ella) y ganar premios. Su disco 19 se llevó el Grammy a mejor artista nuevo, y 21 y 25 ganaron grabación, canción y disco del año (siendo la primera mujer en la historia en ganar dos veces la gran tríada de los Grammy), además se ganó un Oscar por la canción "Skyfall" de la película homónima de James Bond.



Desde que terminó prematuramente su gira Adele Live, Adele se ha dedicado a la vida hogareña. Se casó con su pareja y padre de su hijo, Simon Konecki en una ceremonia secreta en Los Ángeles; y este año tuvo una comentada fiesta, por su cumpleaños número 30, ambientada en la película Titanic. Su última aparición fue hace unas semanas, cuando cantó en la boda de sus amigos, Alan Carr y Paul Drayton.