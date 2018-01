Un adelanto promisorio

FICHA Jack White Canción: “Connected bt love” ¿Está online? Sí, en Spotify y en YouTube ¿Está buena? Sí, promete para el disco.

Hay algo de Depeche Mode y Rolling Stones, en la combinación de blues y electrónica del nuevo sencillo de Jack White, “Connected by Love”. Es un adelanto de Boarding House Reach, el primer disco del ex White Stripes, desde Lazaretto que es de 2014. Ahora, White rodeado de una selección de impresionantes músicos de sesión, va por cierto sincretismo en su sonido, sin perder de vista que lo que el público quiere escuchar de él o pasa por la distorsión (que está más presente en el “lado B”, “Respect Commander”, donde igual hay comienzo electrónico) y principalmente por el blues. White ha sido siempre un revisionista y un estudioso del género por lo que debe ser bienvenida cualquier intención de hacer algo novedoso. “Connected by Love” mantiene algo de aquel espíritu pero es aventurarse hacia terrenos más modernos, lo que le da su encanto. F.C.

Jack White