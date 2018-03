Un adelanto prometedor

Shawn Mendes es una joven estrella pero le sobra confianza. Así lo dejó en claro con su nuevo tema, “Lost in Japan”, una balada sexy a puro pop y R&B, en el que Mendes le canta a un amor sin nombre que bien podría ser cualquiera de sus fanáticas. Hay una producción muy cuidada detrás del joven canadiense, un sucesor menos dramático de Justin Bieber. De todas formas, lo que más se destaca de “Lost in Japan” es su manejo de los teclados, que hacen recordar a los discos de la banda francesa Phoenix.Teddy Geiger y Louis Bell son los responsables de ese colchón de sonidos, pero es Mendes el único encargado de sonar fresco, divertido y claro, seductor. Además de “Lost in Japan”, Mendes publicó la canción “In My Blood”, que aventura un nuevo trabajo discográfico a tener en cuenta en los próximos meses.

Ficha Lost in Japan Artista Shawn Mendes ¿Está online? Sí, en en Spotify y Youtube ¿Está buena? Es muy pegadiza.