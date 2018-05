Abraham Mateo, el chico urbano de esencia pop que llega a Montevideo

Estuvo por primera vez en Uruguay hace semanas, grabando con Agustín Casanova y el dúo Mau y Ricky el tema “Bailoteame”, que compuso él y será parte del repertorio solista del ex Márama. Y ya piensa en su vuelta, porque el 26 de octubre estará por primera vez en el Teatro de Verano, y las entradas se pondrán en venta a la brevedad.

Abraham Mateo dice que se llevó “un muy buen sabor de boca” de este país, al que regresará con un disco nuevo volcado a lo latino. Es el estilo en el que se expande hoy, tras las baladas que le dieron visibilidad en su infancia y el pop de corte estadounidense que lo volvió internacional. Con 19 años, el español es una de las estrellas con más proyección del momento, y sobre su momento charló con El País.

—Estuviste en Uruguay trabajando con Agustín Casanova. ¿Cómo se dio ese encuentro?



—Estuvimos trabajando en “Bailoteame”, que iba a salir en mi disco, y se la cedí a Agustín porque le encantó la canción, y me uní a cantarla con él, con Mau y Ricky que son como mis hermanos. Hoy es muy fácil hacer este tipo de colaboraciones, gracias a las redes sociales. Ha salido algo muy interesante y creo que a la gente le va a gustar.

—De los cantantes españoles con más alcance ahora, sos al que menos se le nota lo español. ¿Está apareciendo de a poco?



—Poco a poco voy encontrando mi sonido, una identidad; me acerco más a encontrar y definir un estilo. Pienso que falta muy poquito para eso. De hecho, mi último single “Se acabó el amor” es un ejemplo muy claro de lo que soy, y de lo que seguramente será mi música de aquí en adelante.

"Se acabó el amor", el tema de Abraham Mateo con Jennifer Lopez y Wisin

—Habiendo empezado de tan chico y habiendo pasado por tantos estilos, ¿te ha costado desmarcarte de las referencias?



—Siempre he tratado de amoldarme a los nuevos sonidos, pero manteniendo la esencia de lo que yo soy. Yo soy un artista pop; ahora estoy haciendo urbano, y he tratado de combinar esos estilos para hacer una mezcla interesante. De eso se trata mi música hoy en día, de hacer canciones urbanas con esencia superpop.

—Has cantado muchas baladas donde tu voz se puede lucir, y el urbano se basa mucho en los efectos y el abuso de autotune. ¿Cómo lo manejás?



—Yo trato de no meterle efectos a mis canciones en la voz, pienso que es una de las cosas por las que se me puede distinguir del resto, porque todo suena un poquito más natural. Hoy está todo muy sobrecargado de efectos, es un adorno que todo el mundo suele usar, y en mi caso se debe sonar más natural. Lo siento así.

—Sin embargo, están los que te critican porque consideran a tu música un producto.



—Hay opiniones para todo. No me considero un producto de mi discográfica porque siento la libertad en todo momento de hacer lo que quiero; tengo la suerte de dirigir mi carrera. Lo que nace es de verdad, este año ya hago 13 años en la música y desde pequeño tengo las cosas muy claras. Y no pienso que sea un producto de nadie.