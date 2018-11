Abraham Mateo, entre Agustín Casanova y Steven Spielberg

Con 20 años recién cumplidos, Abraham Mateo, un cantante que comenzó de niño y desde entonces ha evolucionado en la música para conquistar nuevos ritmos y sonidos, ya es un peso fuerte en la música en español.

El 26 de octubre, a las 21.00, se presentará por primera vez en Uruguay, en el Teatro de Verano (entradas por Abitab desde 1.090 pesos) y con Agustín Casanova, con quien colaboró en su canción “Bailoteame”, como invitado.

Mateo escuchaba al rapero 50 Cents cuando era niño y el año pasado cumplió su sueño de colaborar con su ídolo. De su nuevo disco, su proyecto para filmar con Steven Spielberg y un posible dúo con Enrique Iglesias, habló con El País.

—Empezaste en la música siendo niño y has tenido una evolución musical. ¿Cómo ha sido ese camino?



—Empecé a los siete años en la música cuando me presenté a un festival. Tenía claro que lo que me gustaba era cantar, porque cuando me subí al escenario ese día, me di cuenta que la música es lo mío. Y fueron pasando una serie de cosas, conociendo a las personas indicadas en los momentos adecuados, se alinearon los astros y firmé con una multinacional cuando tenía 10 años. Después fui creciendo, madurando y mi música también. Con “Señorita” fue un antes y un después, porque fue un boom.

—Hasta Are you Ready, tu música ha transitado entre la balada y el pop. ¿Cuándo sentiste que era el momento de hacer música urbana?



—Cuando vi todo lo que estaba pasando, el movimiento tan grande que hubo en el género urbano, entré, porque cuando empecé me preocupé por componer mis canciones. Eran reggaetón; todavía las guardo en casa porque son muy graciosas. Y realmente buscaba adaptarme al nuevo sonido, pero manteniendo mi esencia y ese lado pop, y esas melodías e historias en las letras, pero fusionado con una base de reggaetón. Eso fue interesante y le gustó a la gente.

Abraham Mateo y Agustín Casanova en el video de la canción "Bailoteame"

—El año pasado estuviste en Uruguay para grabar el video de “Bailoteame”. ¿Cómo fue filmar junto a Agustín Casanova?



—Más que un rodaje fue una fiesta, todo el día bailando y cantando y lo pasamos de verdad superbién. Me hubiera gustado estar más tiempo, conocer más de Uruguay y a mis fans de aquí, pero vinimos solo para eso y me hace ilusión volver y estar un par de días más aquí. Así que estoy feliz.

—El año pasado comenzaste a lanzar canciones junto a Farruko, Jennifer López y 50 Cents, ¿es una nueva modalidad de mostrar canciones para luego lanzar el álbum?



—Creo que está bien porque al final se trata de alimentar al fan, de darle contenido y estar siempre presente. Que no tengan que esperar al disco. Y esas canciones se van haciendo conocidas y creo que al público le apetece tener un disco formado de éxitos que se sepan, antes de un disco que no conozcan. Yo opto por esa estrategia y creo que está bien. Cuando lancé “Loco enamorado”, fue otro antes y después, con millones de reproducciones, y eso hizo que surgieran nuevas colaboraciones. Ha sido un año de aprendizaje y agradecimiento, porque estos artistas me han abierto las puertas para trabajar con ellos y es algo con lo que siempre estaré agradecido.

—Leí que estabas tramando algo con Enrique Iglesias, quien está en un muy buen momento, también es español y hace música urbana.



—Me gusta mucho el proyecto y cómo estamos haciendo las cosas. Hay un contacto y se planteó hacer algo juntos e imagínate lo que es eso para mí, trabajar con un paisano, y pienso que puede ser algo bastante interesante para hacer algo bueno juntos.

—¿Ya tienen pensado qué canción van a hacer?



—Nos hemos estado mandando mensajes con canciones, pero todavía no hemos dado con la que digamos: es esta. Y las cosas con prisa nunca salen bien. Más vale esperar a que sea la indicada y no sacar cualquier canción.

—¿Qué tiene que tener una canción para que te llame la atención?



—Al final, me suelo fijar mucho en el contenido de la canción, desde el título. Porque eso es de las cosas más importantes porque es lo que se queda pegado en la cabeza, y a raíz de ahí desarrollar un concepto, una melodía que sea catchy, pegadiza, porque pienso que al final lo que funciona es lo más simple. Pero buscar lo más simple es lo más difícil.

Video de la canción "Se acabó el amor"

—También has estado en una etapa de productor de tu disco, ¿cómo te has sentido en ese nuevo rol?



—Me han dado el lugar de poder involucrarme al cien por cien en mi propio disco. Y figurar como productor es muy importante para mí porque me hace mucha ilusión, no solo desarrollarme como artista, también como productor.

—¿A cámara lenta se llamará tu próximo disco? ¿Cuándo sale a la venta?



—Espero que este mes el disco esté a full para que la gente lo pueda disfrutar. Mis fans me van a matar porque lo vengo demorando, pero vale la pena esperar.

—Me imagino que a cámara lenta también es como estás viviendo esta fama mundial.



—A cámara lenta es la forma que tengo de saborear las cosas, porque al final todo pasa rápido y la vida pasa volando, y quiero llevarme un buen recuerdo de lo que estoy viviendo.

—¿Es verdad que te ofrecieron un papel en West Side Story, que va a hacer Steven Spielberg?



—Sí, vinieron los productores un día mientras hacíamos el video de “Se acabó el amor”, y dijeron que daba con el perfil perfecto para la película. Es una cosa que está en el aire, pero me pareció una propuesta con mucho potencial.

—¿Te imaginabas una carrera como actor también?



—Había tenido participaciones en películas y series de España, pero siempre ha sido algo muy puntual cada tanto tiempo. Tengo ganas de darle más tiempo al mundo de la actuación.