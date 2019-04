ABBA se reunió y publicará dos nuevas canciones a finales de año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En abril del año pasado, los seguidores del cuarteto sueco ABBA se llevaron una gran sorpresa al enterarse que los músicos se reunirían para armar una gira virtual, que se acompañaría de dos nuevas canciones del grupo (las primeras luego de 37 años de su separación).



En un comunicado publicado en la página web de ABBA, Bjorn Ulvaeus anunció su regreso a los estudios de grabación. "Decidimos que después de 35 años podría ser divertido unir fuerzas de nuevo y entrar en el estudio de grabación. Lo hicimos. Y fue como si el tiempo se hubiera detenido y sólo hubiésemos estado fuera durante unas breves vacaciones", decía el comunicado, que anunciaba el estreno de una canción para diciembre.

Sin embargo, su regreso tomó más tiempo. En declaraciones al diario danés Ekstra Bladet, Ulvaeus explicó que les lleva mucho trabajo poder filmar un video con los avatares de los miembros para hacer la gira virtual que habían proyectado para comienzos de año. Los cuatro integrantes originales, Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Faltskog, fueron escaneados en 3D para que se vean en escena digitalmente, tal y como se los veía en los setenta.



Mientras se espera el regreso, al menos virtual, de la banda a los escenarios, Bjorn anunció que "Still Have Faith In You" se estrenará en "septiembre u octubre".



El regreso de ABBA fue impulsado por el productor y creador de la franquicia American Idol, Simon Fuller, junto con los miembros originales del cuarteto. El grupo fue un fenómeno de ventas desde que surgió en el concurso de Eurovisión, en 1974, hasta su separación con escándalo en 1982.