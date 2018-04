Abba regresa con nuevas canciones después de 35 años

Será porque Mamma Mía (la película, que ahora en julio estrena la segunda parte) ha sido un éxito, será porque estaban nostálgicos o porque simplemente tenían ganas de trabajar. Pero el año pasado Agnetha, Benny, Björn y Anni-Frid decidieron volver con Abba después de 35 años fuera del estudio, y traerán nuevas canciones al mundo.

El grupo sueco anunció el lanzamiento de dos nuevos temas. De uno ya se sabe el nombre, "I Still Have Faith in You", y saldrá al mundo en diciembre.

"Todos sentimos que después de 35 años sería divertido unir fuerzas de nuevo y volver al estudio. Entonces lo hicimos. Fue como si el tiempo se hubiese detenido y solo nos hubiésemos tomado unas vacaciones cortas. Una experiencia extremadamente feliz", escribieron en un comunicado que publicaron en su página web y compartieron en redes.



Una vez que salgan las canciones, el regreso a los escenarios será un poco diferente. Las voces estarán, pero los artistas estarán representados por avatares, es decir, acudirán al mundo virtual.

Según explicó Görel Hanser, el representante del grupo, a los medios suecos, su interés es llegar a las nuevas generaciones de admiradores (hay que admitir que la música de Abba termina siendo nostalgia hasta para los millennials) y por eso apelarían a lo digital.

Resta conocer los detalles de la segunda canción, ya que por ahora solo hablaron de una.

Abba comenzó en 1972, pero no fue hasta 1974 que alcanzó fama internacional, cuando ganó el Festival de Eurovisión con su canción "Waterloo" y vendió 400 millones de copias de ese tema.