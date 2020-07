Murió el actor argentino Juan Carlos Ricci, el "asistente" de Los Simuladores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación Argentina de Actores dio a conocer esta tarde el fallecimiento de Juan Carlos Ricci, recordado por muchos como el Gaona, el "asistente" de Los Simuladores.

"Con profundo dolor despedimos al querido compañero Juan Carlos Ricci, de destacada trayectoria en teatro, cine y TV. Durante décadas, compartimos con él la defensa de los derechos de actores e intérpretes. Integraba la Comisión Directiva de SAGAI y fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores, afiliado desde 1974. Nuestras sentidas condolencias a su esposa Graciela, su hijo Leandro, familiares, amistades y a quienes compartieron el trabajo con él, acompañándolos en este duro momento", expresa el comunicado compartido por la asociación en sus redes sociales.

Federico D'Elia, su compañero en Los Simuladores, lo despidió en las redes. "Sorpresivamente nos dejó el Flaco Ricci. No se dan una idea la tristeza que me produce, era casi un hermano para mi viejo. Y esta cuarentena de mierda no nos permite despedirlo como se merece...Beso grande a Graciela y a Leandro. ¡Se te va a extrañar Flaquito!", escribió en su cuenta de Twitter.

Más allá de su recordado personaje en la serie de culto de Telefe, Ricci participó de numerosos programas de televisión, como Mujeres Asesinas, Sin código, Por el nombre de Dios, El garante, Micaela, Farsantes, Malandras, Amor mío y Se dice amor.



Debutó en el cine a principio de los años setenta, en las películas Paño verde y La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro. En los ochenta, su carrera florecería con títulos como Los superagentes contra todos, Tiro al aire, Sentimental, Los Parchís contra el inventor invisible, Las aventuras de Los Parchís, La magia de Los Parchís, Superagentes y titanes, Tacos altos, Gracias por el fuego, Perros de la noche y Extrañas salvajes.



Los últimos films en los que participó fueron Exterminator II: La venganza del dragón (1990), El sueño de los héroes (1996), Héroes y demonios (1999), Samy y yo (2002), Un año sin amor (2005), El borde del tiempo (2011) y Matrimonio (2013).

En teatro, supo lucirse como intérprete y como director. En su faceta de actor, participó de las obras Don Gil de las Calzas Verdes, Edipo Rey, Calígula, Rey Lear, Nadadores nocturnos, Los días de la comuna, 5º Round, El crimen de San Patricio, Knepp, Tres hermanos Moreira, Rapsodia provinciana, El crimen de San Patricio y Tierra del Fuego, entre otras. Como director, se destacó al frente de Norway today y Mefis anda suelto.