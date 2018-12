"Las mujeres uruguayas están más animadas a los colores y los diseños"

La diseñadora y empresaria comenzó hace más de 35 años su carrera en el rubro. Con marca de nombre propio, hoy tiene locales en los shoppings Tres Cruces, Punta Carretas y Punta del Este. "Disfrutamos todos los días de nuestro trabajo. Somos de los pocos que hacemos todo el proceso de la A a la Z: desde el diseño, la fundición y el terminado", asegura en entrevista.



—¿Cómo comenzó en el diseño de accesorios?

—Hace más de 35 años. Mi ex esposo tenía una empresa de fundición de metales y a mí siempre me interesaron las accesorios. Así que comencé a formarme en diseño y a manipular los metales con ese objetivo. Si bien en un principio fue más por hobbie que por otra cosa, empezamos a tener éxito y se transformó en mi profesión.



—¿Cuánto cambió el rubro en estas décadas?

—Mucho. Hubo un momento preocupante que fue cuando comenzaron a llegar las importaciones de todos lados y plantaron una competencia muy dura a quienes trabajamos de manera 100% artesanal y nacional. Recuerdo que la entonces primera dama, Mercedes Menafra, convocó a todos los artesanos a los parques de Hecho acá. Nosotros quedamos seleccionados y nos integramos. Ella comentó que cuando viajaba al exterior en misión oficial llevaba artesanías uruguayas, entre ellos los accesorios, y la gente valoraba nuestros diseños. Hecho acá fue un gran empujón en esa época.



—Ahora están en una nueva etapa con una marca con nombre propio...

—Sí, mi hija Ana San Miguel decidio emprender esta nueva aventura y decidimos lanzar la marca y tener nuestros locales propios , primero abrimos en Punta Carretas, mas tarde en Tres Cruces y Punta del Este. Luego se dio la posibilidad de comprar otra marca, Nova, que son productos sobre todo importados de Francia y Estados Unidos. Son dos marcas que se complementan muy bien, en NOVA abarcamos todo lo que es tendencia y productos internacionales con materiales que aca no podemos trabajar, y en CARMEN MANRIQUE desarrollamos toda la línea artesanal con cueros, piedras nacionales y otro materiales nobles.



—¿Cómo nace un accesorio?

—Como todo diseño, empieza con una idea. Muchas veces surge de intercambios con las clientas porque el contacto con la gente y sus inquietudes es fundamental. Luego hacemos un boceto en papel y lo plasmamos en el metal. Como usan los dentistas que tiene un rotor con fresas, lo vamos modelando. De ese original sacamos un molde para hacer la fundición y luego hacemos un pulido en cada una de las piezas. La etapa siguiente es la decoración y el brillo. Nadie se imagina el proceso y el trabajo que hay detrás de una caravana. Es muy disfrutable para nosotros: siempre estamos pensando en nuevos diseños.



Para ver algunos modelos de Carmen Manrque haga click en la fotogalería. Carmen Manrique Carmen Manrique

—¿Qué importancia le da a la tendencia preexistente? ¿o lo importante es marcar la tendencia?

—En su balance de las dos cosas. Hay una línea, como la de los medallones, que marcó tendencia. Es nuestro "caballito de batalla", como se dice. Pasaron 20 años y hay personas que siguen buscando el producto. No lo podemos creer. O traen un medallón que han comprado años atrás y lo quieren renovar con un cordón nuevo o pulirlo. Nos congratula que haya seguidores de esa línea.



—¿Cómo es la mujer uruguaya para elegir accesorios?

—Antes era más conservadora. Recuerdo que cuando comenzamos hacíamos muchos collares negros para que todo combinara. Ahora están más animadas a los colores y a diseños. Al salir la mujer a trabajar, la ha abierto a la idea de que un accesorio le cambia la vestimenta.



—¿Qué tendencia se viene en la colección 2019?

—Ya estamos renovando los productos de los locales con la colección 2019. Se vienen los colores pastales y sobre todo, el color natural. El nude será la vedette del verano. La gama desde el color arena hasta un tono más tostado es lo que se viene. También azul y rojo. Ahora también turquesas y celestes, pero en tono pastel.



—¿Cómo eres tú para seleccionar accesorios?

—Veo que estéticamente me quede bien con la vestimenta que voy a usar y que le de un toque especial, aveces te podes poner algo super tranqui , una camisa blanca y un jean y con un buen accesorios quedas espectacular