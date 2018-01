Un método natural para cuidar el cabello que es furor en el mundo

Aunque es sabido que la planchita, el secador, los rayos del sol, la coloración y los tratamientos químicos maltratan al cabello, muchas veces no se pueden evitar. Lo mismo sucede con los lavados diarios con los productos de belleza convencionales, que pueden resecar y quitarle brillo al pelo.



La tendencia denominada ‘bajo poo’, que significa ‘bajo shampoo’, es seguida por aquellos que buscan revitalizar de forma natural sus cabellos castigados. Lo ideal es una línea que nutra el pelo y, al mismo tiempo, tenga una reducida cantidad de químicos. Además, una de las ventajas de no contener agentes agresivos es que se puede usar con mayor frecuencia.



Y es que el bajo nivel de sulfato y químicos define a los productos que engloba a este movimiento. A su vez, cuenta como ventaja que no contiene parabenos ni colorantes, que afectan a la salud del pelo. Por último, los ingredientes como el aceite y agua de coco lo nutren y llenan de energía.



Para responder a esta demanda y brindarles a las mujeres una opción menos agresiva para cuidar de su cabello, TRESemmé lanzó la línea Bajo Poo + Nutrición. “Las personas buscan productos más orgánicos, realizan más ejercicio y rechazan el uso de prendas de origen animal. Era raro que todavía este cambio de hábito no se viera reflejado en la parte estética. Así es como surge la necesidad de crear esta línea con productos bajos en químicos”, explicó Diego Alfonso, estilista de la marca.



Una de las características distintivas de estos productos es que, al contener menor cantidad de químicos, no produce espuma. “Aunque, está socialmente aceptado que el shampoo debe hacer espuma para que limpie, eso es erróneo. El nivel de limpieza depende de otros componentes del producto”, subrayó Alfonso.



TRESemmé presentó la línea Bajo Poo + Nutrición

La línea es apta para todo tipo de cabellos, pero está ideada especialmente para las mujeres que lo tienen seco, castigado y dañado. También es perfecta para los rulos ya que necesitan un nivel mayor de nutrición. Además, como es menos agresiva, sirve para las que se deben lavar el pelo a diario.



Tratamiento completo

La función hidratante se encuentra en los otros tres productos: el acondicionador, la crema de limpieza y la crema de tratamiento.El acondicionador, que nutre el pelo y lo deja naturalmente bonito, es el complemento ideal del shampoo. Su alto nivel nutritivo lo suaviza, quita frizz y controla su volumen.



El producto que más llama la atención de la línea es la crema de limpieza. Contiene tres funciones en uno y es recomendada para quienes buscan una rutina de cabello más delicada. Desde TRESemmé recomiendan utilizarlo entre lavados regulares con shampoo y acondicionador.



Alfonso explicó que es ideal para las personas que tienen rulos porque, para que se les formen, deben mantener el pelo hidratado. El aceite y agua de coco revitalizan el cabello sin sensación de pesadez. “En realidad, cumple la misma función que un baño de crema”, acotó.



Por último, la crema de tratamiento se enfoca en darle un ‘shock’ de nutrición al cabello. Su fórmula está enriquecida con aceite de coco, un ingrediente natural que ha cobrado notoriedad en los últimos meses por su alto nivel de hidratación. Al aplicarla, desde la marca se aconseja masajear el cabello de la raíz hacia las puntas para que la crema absorba mejor. Además, para conseguir un mayor resultado, se debe dejar actuar unos minutos antes de enjuagar.