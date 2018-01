La lista de todos los ganadores de los Globos de Oro 2017

Tres anuncios por un crimen, Missouri fue la gran protagonista de la 75 edición de los Globos de Oro con cuatro premios, arrebatando el brillo a La forma del agua que, sin embargo, se llevó el premio al mejor director para el mexicano Guillermo del Toro.

Ganadores en cine:



- Mejor película dramática

Tres anuncios por un crimen



- Mejor película musical o comedia

Lady Bird



- Mejor actor dramático

Gary Oldman, Las horas más oscuras



- Mejor actriz dramática

Frances McDormand, Tres anuncios por un crimen



- Mejor actor de musical o comedia

James Franco, The Disaster Artist



- Mejor actriz de musical o comedia

Saoirse Ronan, Lady Bird



- Mejor actor de reparto

Sam Rockwell, Tres anuncios por un crimen



- Mejor actriz de reparto

Allison Janney, Yo, Tonya



- Mejor director

Guillermo del Toro, La forma del agua



- Mejor guión

Martin McDonagh, Tres anuncios por un crimen



- Mejor banda sonora

Alexandre Desplat, La forma del agua



- Mejor canción

"This Is Me", El gran showman



- Mejor película extranjera

In the Fade, Alemania



- Mejor película animada

Coco

Ganadores en TV



- Mejor serie dramática

The Handmaid's Tale



- Mejor actor dramático

Sterling K. Brown, This is Us



- Mejor actriz dramática

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale



- Mejor serie musical o comedia

The Marvelous Mrs. Maisel



- Mejor actor de musical o comedia

Aziz Ansari, Master of None



- Mejor actriz de musical o comedia

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel



- Mejor miniserie o película para TV

Big Little Lies



- Mejor actor de miniserie o película para TV

Ewan McGregor, Fargo



- Mejor actriz de miniserie o película para TV

Nicole Kidman, Big Little Lies



PREMIO HONORÍFICO

Oprah Winfrey