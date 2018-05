De YouTube a las librerías con un thriller adolescente

Hace cuatro años, cuando tenía solo 16 y miraba un video de Youtube sobre temas paranormales, Janeth tuvo una idea: escribir una historia paranormal. “Como soy de leer mucho, escribí una pequeña sinopsis con lo que sabía de la historia y la publiqué en grupos de Facebook que comentaban libros”, dice la mexicana Janeth G. S. (León, 1998). En menos de 24 horas ya tenía miles de mensajes que le preguntaban dónde podían leer el primer capítulo o descargar la novela, “y yo pensaba: no tengo el primer episodio siquiera, solo la sinopsis”, dice. En uno de esos mensajes, alguien le decía que publicara su texto en Wattpad, la plataforma y aplicación en la que se publican novelas, relatos, poemas y más, de autores conocidos o no, de alcance global.

Decidida a no quedarse con las ganas, Janeth comenzó a escribir sobre una chica que recibe un mensaje de un chico que está muerto y le pide ayuda para encontrar a su asesino. Miles de personas leyeron ese primer capítulo y quisieron conocer más sobre Hannah y Alex. El resultado es ¿Quién mató a Alex?, un verdadero éxito 2.0 con más de 40 millones de lectores, dos millones de comentarios y un premio Watty en la categoría En boca de todos, por ser fuente de debate de internautas en 2015.

El año pasado, la novela online se publicó en papel a través de la editorial Oz. Mientras, celebrando sus 20 años, Janeth se siente con ganas de seguir escribiendo. Ya puso en pausa su licenciatura en Administración de Empresas para dedicarse de lleno a esta nueva carrera de ser novelista. “Espero que quien esté escribiendo mi historia, tenga muchas más para mí”, dice Janeth a El País, en charla en su paso por Montevideo.

—¿Cuándo empezaste a escribir esta novela?



—Cuando tenía 16 años. Fue algo que descubrí, porque a esa edad no sabía lo que quería. Un mensaje que me gusta transmitir es que todos tenemos talentos que no conocemos y debemos probar distintas cosas. Ya sea un tocar un instrumento, cantar o escribir, lo importante es intentarlo.

—¿Cuánto te llevó escribirlo?



—Fueron 100 capítulos que escribí durante un año. Nunca me esperé que me pasara todo esto. Subía un capítulo por día, o cada dos días. Cuando llegué a las 25 millones de lecturas, me contactó la editorial Oz para decirme que querían publicarla en papel en simultáneo en México y España. Imaginate mi sorpresa, nunca esperé que de un video pasara a publicar un libro.

—¿En quién te inspiraste para Hannah, la protagonista?



—Ella tiene 16 años, misma edad que yo cuando comencé a escribir la historia. Me gustaba mucho el nombre de Hannah, quien es totalmente diferente a mí, pero tiene muchas características mías. Es el personaje que más quiero, es la que dio inicio a todo esto. Y la historia de Alex es más sorprendente.

—¿En quién te basaste?



—Cuando estaba en la primaria tuve un crush con Alejandro, un compañero de clase. Fue uno de esos amores inocentes que nunca se olvidan. Entonces, desde el primer momento me dije que Hannah tenía que conocer a Alex, y no lo dudé un momento. Quería poner en la dedicatoria: “para Alex, donde quieras que estés”, ya que cuando me cambié de colegio, nunca lo volví a ver. Es una historia muy bonita y trágica porque no sé que le pasó a Alejandro y tal vez no sepa que todo es por él.

—¿Siempre pensaste en hacer un thriller?



—No, yo era de leer más novelas de romance. Porque el misterio y suspenso te vuelven loco para resolver el misterio. Jamás me imaginé escribir una historia de suspenso.

—Las redes sociales tienen un rol importante en la novela.



—Sí, creo que las redes le dieron un toque extra a la novela. Porque por la temática es una novela juvenil, pero el misterio atrajo a un público mayor. Es un libro que se abre a una cantidad de gente muy variada.

—Te presentaste en la Feria del Libro de Buenos Aires; me imagino que era algo impensado hace un año.



—Sí, toda mi vida ha dado un cambio drástico. Jamás me lo imaginé; tampoco estar haciendo una gira que me llevó por Panamá, Colombia y Buenos Aires. Ahora me preguntan cómo me veo en cinco años, y la verdad es que no sé qué pasará mañana conmigo.

—También estás presentando una tercera novela.



—Sí, El regreso de Anna Crowell. Es una continuación de ¿Quién mató a Alex?, que cuenta parte de la historia de Alex. El segundo libro de la saga dejó a los lectores con ganas de más y creo que ésta nueva entrega les va a gustar. Si bien Alex y Hannah no son los protagonistas, van a aparecer.

—¿Te imaginás crear un universo con esta saga?



—Me encantaría tener más proyectos y continuar con la saga Alex. Todavía no puedo decir nada, pero espero que sí.