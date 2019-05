Yanick Paquette, el canadiense que ha dibujado "Liga de la Justicia" y "Mujer Maravilla" llega a Montevideo Comics

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yanick Paquette es uno de los mejores caricaturistas de la actualidad, que ha trabajado tanto para Marvel como DC, dos de las editoriales más importantes del mundo de los superhéroes. Mañana, a las 19.00 se presenta en el Auditorio Adela Reta para hablar de sus creaciones. Antes, respondió algunas preguntas de El País.

—Ha dibujado La Liga de la Justicia y números de Batman, Mujer maravilla y Superman, ¿qué tan difícil es mantener a los lectores atentos a las nuevas aventuras de estos superhéroes?



—Los cómics modernos de Superhéroes han existido durante mucho tiempo, 1938 y 39 para Superman y Batman, a principios del 40 para Wonder Woman, pero nunca envejecen. Cada nueva generación de escritores y artistas encargados de describir las nuevas aventuras aportan su propia sensibilidad y valor, evolucionando estos personajes a lo largo de los siglos y reflejando la preocupación del período. Por ejemplo, en el 60 ', los cómics de Flecha Verde y Linterna Verde exploraron los desafíos sociales que enfrentan los Estados Unidos del día, la tensión racial, los derechos humanos y las adicciones a las drogas. A los 80 “la amenaza de los apocalipsis atómicos” es obvia en muchos clásicos de la época; Watchmen de Alan Moore y Dark Night Returns de Frank Miller, ambos tuvieron su infancia en la cima del terror de la guerra fría. Hoy, por ejemplo, la influencia de los movimientos de Me Too, el derecho de las mujeres se puede sentir en libros como Wonder Woman y Faith.

—¿Hay más lectores de cómics ahora, con las películas de Marvel y DC?



—Lo deseo, pero no estoy seguro de que el éxito masivo se traduzca en lectores. Sin embargo, sí tiene influencia en la popularidad y la asistencia de Comic Cons en todo el mundo. Hoy en día, cada ciudad importante tiene un evento dedicado a los cómics, que es una gran noticia para nosotros, los artistas. Nunca esperé viajar porque dibuje, sin embargo, aquí estoy.

—¿Cuáles son las claves para dibujar un superhéroe?



—Hoy en día, el espectro de estilo es inmenso, desde hiperrealista hasta manga. No creo que haya un recibo específico para dibujar cómics, espero tal vez la voluntad de contar una historia y comunicarla claramente. No se trata solo de imágenes bonitas, sino de contar historias.

—Además, ha trabajado para Marvel y DC, editoriales que para aquellos que sabemos poco acerca de ese mundo, parecen ser rivales serios. ¿Encontró resistencia al dibujar para Marvel o DC?



—No realmente, la comunidad no es tan grande, y somos casi todos amigos. Muchos de nosotros trabajamos para ambas compañías a la vez. Soy exclusivo de DC por obligación contractual, pero tengo un montón de amigos editores en Marvel, algunos de ellos en DC hace solo un mes. Si hay competiciones, es entre los propietarios de niveles superiores; Warner para DC y Disney para Marvel.

—Ha ganado el Premio Shuster al Mejor Artista (por Wonder Woman: Earth one), ¿qué significa para usted como dibujante este premio?



—Dibujar cómics para ganarse la vida es difícil, y llegar a un nivel digno de publicación en primer lugar es aún más difícil. Sinceramente, todavía estoy sorprendido de que este es mi trabajo. Los premios son solo bonos inesperados (que sin duda ayudan a equilibrar la duda diaria).

—¿Conoció a Stan Lee, cómo era?



—Lo hice un poco en distintos momentos. Ya era bastante viejo y frágil pero estaba totalmente comprometido con los fanáticos. Fue un gran chico.