Victoria Schwab: "El mercado editorial en Estados Unidos es sexista"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Victoria Schwab, una de las escritoras de fantasía más vendidas del mundo estuvo en Montevideo. Sus novelas están en Uruguay hace un mes (a través de Ediciones Urano) y se han convertido rápidamente en un éxito, confirmaron a El País, desde varias librerías locales. En el mercado están disponibles Una obsesión perversa, La bruja de Near, Un dueto oscuro y Una canción salvaje (todos salen 690 pesos)

El País charló en el Hotel Esplendor Cervantes con esta estadounidense de 31 años (“me siento tan vieja, hace 15 años que no paro de escribir”, dice), quien realizó una rápida visita por Montevideo en medio de una gira de tres meses por distintos países de latinoamérica.

—¿Cómo es ser una best-seller mundial con solo 31 años?



-Es magnífico. Hubo un momento en el que no tenía ningún libro traducido, y es algo extraño ver la recepción que tienen en distintas partes del mundo. Fui a Buenos Aires, por la Feria del Libro, y era surrealista ver tanta gente llevándose mis libros.

—Ya no importan los límites geográficos, solo hay lectores.



—Sí, y me encanta que no haya límites, porque significa que puedo conectarme con mis lectores en línea, y cuando tengo la oportunidad de conocerlos en persona, crece el vínculo.

Booktrailer de la novela "Una obsesión perversa" de Victoria Schwab

—La clave de tu éxito son tus personajes, donde los hombres están conectados con sus emociones, y las mujeres son empoderadas e independientes.



—Me gusta decir que los hombres son de Hufflepuff y las mujeres de Slytherin (dos de las casas del colegio Howarts en la saga Harry Potter). Eso significa que puedo escribir sobre hombres que están explorando sus emociones, y mujeres ambiciosas que persiguen sus intereses. Me interesan los villanos y los antagonistas, e investigar, en las fallas de las personas, qué nos hace vulnerables. Para mí la imperfección es lo más interesante.

—Y que ser una mujer ambiciosa no es algo malo.



—Soy una persona que siempre ha sido ambiciosa, y nunca me sentí representada en los libros. Las mujeres tenían que sacrificarse por un bien mayor, o no podían cumplir con sus deseos. Entonces quise escribir sobre mujeres como las que me gustaría ser en el mundo. Todos mis libros son versiones de mí, en distintas situaciones.

—Tienes una gran producción, ¿cuándo encuentras tiempo para escribir?



—Es difícil cuando estoy de gira. Me gusta escribir en algunos momentos, cuando me despierto, cuando tengo un rato libre en el hotel, escribo en aeropuertos, o cuando encuentro tiempo. Es encontrar el tiempo.

—¿Encuentras ideas o inspiración en los viajes?



—Siempre me inspiré con los personajes principales, entonces tomo algo de inspiración cuando viajo, pero no uso mis viajes para inspirarme en el momento, sino como ideas para futuros libros. Intento mantener mis ojos abiertos cuando viajo, pensando en cómo es la gente, cómo huele la ciudad, y cosas así. Porque cuando voy a escribir sobre una ciudad empiezo a preguntarme cómo es, cuántos árboles tiene, cómo huele y encontrar los matices que la hacen única.

Victoria Schwab dice que en sus novelas: "los hombres son de Hufflepuff y las mujeres de Slytherin". Foto: Darwin Borrelli

—Concibes lo que escribes como escenas, y no como libros. ¿Por qué?



—Los libros son dantescos y largos. Puede ser difícil, pero me gusta escribir sobre momentos. Tal vez no tengo tiempo para tipear, pero sí para pensar. Entonces, cuando escribo, por una hora, por ejemplo, siempre pienso en la escena que quiero plasmar, y eso es más sencillo.

—¿Hay dificultades para plasmar lo que quieres escribir?



—Nunca tuve problemas para encontrar ideas. Sí tengo problemas para concentrarme y ponerme a escribir esas ideas. Me gusta pensar que tengo cuatro o cinco hornallas encendidas con distintas preparaciones, y así puedo tener tres proyectos a fuego lento, y un par ya hirviendo. Y siempre hay una rotación entre los proyectos.

—Con tantos libros en proceso, ¿tienes una idea clara de cuál será el final de una saga?



—Conozco los finales antes de empezar a escribir. Lo que tengo que hacer, entonces, antes de empezar a escribir, es saber cómo termina. Si hablamos de una serie de libros, sé cómo termina el primer libro y el último. No sé si habrá más libros entre medio, o qué pasará, pero sí sé cómo viven cada uno de los personajes, así que es buscar cómo evoluciona el personaje. Puede que no sepa cuál es el camino que tendrá que transitar, pero sí sé si vive o no en el final.

—Escribes como Victoria y como V.E. Schwab, ¿a qué se debe esa diferencia?



—Dos respuestas. La primera, es que como escribo para niños y para adultos, sirve la diferencia para que los lectores sepan a qué público va cada libro. La otra razón es porque el mercado literario en Estados Unidos es muy sexista, en especial en libros para adultos. Muchos lectores no saben que soy mujer hasta que me conocen. Prefiero ser como un caballo de Troya, donde pienses que soy hombre hasta que estás atrapado en la lectura. Y si tienes problemas con que sea mujer, tendrás que repensar tus convicciones.

Libros que van al cine y la televisión

La primera novela de Schwab, Vicious, fue adquirida por la productora de Ridley Scott para una película. También su saga fantástica, City of Ghosts, será adaptada como serie de televisión. La autora dijo a El País que ella no será parte del proceso de adaptación de ninguno de los proyectos, aunque sí habla con los guionistas para encontrar la mejor manera de adaptar sus libros. “Soy la productora ejecutiva, así que estoy en las reuniones, tengo voz y lo que digo se escucha. Eso era importante para mí, para que mi universo pueda ser bien adaptado del libro a la televisión, y no se perdiera todo lo que he construido en el proceso”.