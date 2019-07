Tres libros en la redacción: un repaso a Levrero, Trujilo y Sztajnszrajber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un cuentista uruguayo y universal

Aunque su base de fanáticos se ha mantenido estable y en lento crecimiento, falta mucho para que la obra de Mario Levrero tenga el reconocimiento popular que se merece. El mundo, en todo caso, le ha prestado más atención, lo que lo ubica en un lugar cercano al de Felisberto Hernández, un raro y gran escritor. Cuentos completos condensa el universo de los relatos breves de un autor que muchas veces es saludado por sus novelas (La novela luminosa, por ejemplo), pero es un gran cuentista. Acá están todos sus cuentos publicados en vida, entre 1970 y 2003, compilados por su hijo Nicolás Varlotta y prologados por Fabián Casas, incluyendo algunos inéditos e inconseguibles. La literatura de Levrero es lúdica y revela imaginación y prosa imaginativa para relatar mundos que están ahí, aunque muchos nunca los veamos.

Ficha Cuentos completos Autor Mario Levrero Edtorial Random House Precio 890 pesos

Filosofía para todos y bien contada

Al igual que hace algunos años al argentino José Pablo Feinmann y el uruguayo Sandino Núñez, a Darío Sztajnszrajber le corresponde la ardua tarea de hacer popular la filosofía. No ha hecho un mal trabajo: sus conferencias son popularísimas (en Uruguay suele venir una vez por mes y agota funciones), sus videos circulan masivamente en YouTube, tiene fanáticos que lo escuchan con atención de feligrés, su Filosofía en 11 frases fue el best seller de 2018 y tiene, además, presencia en programas de televisión que no siempre atienden su materia. Filosofía a martillazos recopila muchas de sus clases públicas con temas serios en un tono informado, interesante y a la vez humorístico y coloquial. O sea que el libro consigue transmitir algo de esa cosa de espontaneidad que tienen sus presencias. Y eso lo hace más interesante.

Ficha Filosofía a martillazos Tomo 1 Autor Darío Sztajnszrajber Editorial Paidós Precio 640 pesos

Crónica distinta de un tiempo complicado

Valentín Trujillo se ha convertido a fuerza de trabajo, buenas ideas y una prosa que tiene porte de escritor. Eso ha quedado reconocido con premios como el Premio Morosoli por su colección de cuentos, Jaula de costillas, el premio Onetti por ¡Comanse la ropa! y el Bartolomé Hidalgo por su Real de Azúa. Una biografía intelectual. Además figuró en la lista de los escritores latinoamericanos menores de 40 años más destacados, armada por el Hay Festival de Bogotá en 2017 (en esa lista estaba otro fernandino, Damián Gonzáez Bertolino). Revolución en sepia cuenta una historia que transcurre en la década de 1970 y cruza dos revoluciones, la política y la artística, alrededor de un grupo de rock que es “infiltrado” por un movimiento de izquierda. Lo que parecería ser una imaginativa crónica de época se transforma en otra cosa y así, muy bien logrado, se convierte en una crónica muy distinta a la habitual en la literatura uruguaya.