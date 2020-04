"Cuando la tormenta pase", el poema de Benedetti que se hizo viral, no es de él: quién es el autor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos días se viralizó un poema titulado "Cuando la tormenta pase", que se le atribuye al uruguayo Mario Benedetti, y que parece haber sido inspirado en los días de confinamiento a causa del coronavirus. En caso de haber sido escrito por Benedetti, que falleció en 2009, el poema hubiera tenido mucho de presagio.



"Cuando la tormenta pase / Y se amansen los caminos / y seamos sobrevivientes / de un naufragio colectivo", comienza el poema, que la semana pasada fue recitado por la argentina Nacha Guevara, quien le atribuyó la autoría de la obra al poeta uruguayo.

Pero, en realidad, "Cuando pase la tormenta" fue escrito por el comediante cubano Alexis Valdés semanas atrás. A su vez, el verdadero nombre del poema es "Esperanza". En su cuenta de Instagram, Valdés habló sobre el asunto y compartió capturas de pantalla donde se aseguraba que el poema era del uruguayo. "Me llegan más. Y sigue la confusión. Que ganas tiene alguna gente de validar la mentira. Por Dios !! Incluso hay quien me escribe a mi mismo para quitarme el crédito a mismo Jajajaja De locos".



Antes que a Benedetti, la autoría del poema fue atribuida a un autor persa y al autor argentino Luis Landriscina. “Quiero darles una noticia muy linda. Me acaban de llamar de la televisión argentina para entrevistarme junto a (Landriscina) y este dijo que el poema no era suyo”, dijo Valdés en su cuenta de Instagram. “También dijo que entre su gente le habían enviado el poema al Papa, y que este había dicho que era el poema que más le había gustado en estos tiempos”.



Ayer, el cubano publicó un video en su cuenta de Instagram donde se puede ver a artistas de España, Estados Unidos, Argentina, Cuba, Peru, Puerto Rico, Brazil, Dominicana y Colombia recitando "Esperanza" desde sus casas. Entre ellos, El Cigala, Santiago Segura, Nacha Guevara (esta vez sí dándole crédito a Valdés) e Ismael Cala.

A continuación, el poema completo de Alexis Valdés:

Cuando la tormenta pase

Y se amansen los caminos

y seamos sobrevivientes

de un naufragio colectivo.



Con el corazón lloroso

y el destino bendecido

nos sentiremos dichosos

tan sólo por estar vivos.



Y le daremos un abrazo

al primer desconocido

y alabaremos la suerte

de conservar un amigo.



Y entonces recordaremos

todo aquello que perdimos

y de una vez aprenderemos

todo lo que no aprendimos.



Ya no tendremos envidia

pues todos habrán sufrido.

Ya no tendremos desidia

Seremos más compasivos.



Valdrá más lo que es de todos

Que lo jamas conseguido

Seremos más generosos

Y mucho más comprometidos



Entenderemos lo frágil

que significa estar vivos

Sudaremos empatía

por quien está y quien se ha ido.



Extrañaremos al viejo

que pedía un peso en el mercado,

que no supimos su nombre

y siempre estuvo a tu lado.



Y quizás el viejo pobre

era tu Dios disfrazado.

Nunca preguntaste el nombre

porque estabas apurado.



Y todo será un milagro

Y todo será un legado

Y se respetará la vida,

la vida que hemos ganado.



Cuando la tormenta pase

te pido Dios, apenado,

que nos devuelvas mejores,

como nos habías soñado.