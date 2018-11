Ida Vitale sobre el Cervantes: "Estaba regando las plantas cuando me llamaron de España"

Entrevistada por El País a escasas cuatro horas de haber recibido la noticia de haber ganado el premio Cervantes, Ida Vitale ostenta la calma de siempre. Y su amabilidad característica, y su hablar pausado y simpático.

"Primero que nada, fue una sorpresa. Antes que nada, eso. Yo en una época estaba medio enterada de los premios y cuándo se otorgan, pero ahora, ya ni diarios leo. O sea que no sabía que hoy se hacía público quién ganaría el Premio Cervantes. Y lo que me asombra mucho también es la difusión tan rápida que tuvo. Me han llamado gente de los más distintos países: recién me llamaron desde Ecuador”, contó la poeta, una de las grandes figuras y de las últimas sobrevivientes de la llamada Generación del 45.

“Como sea, habrá muchos sorprendidos, y yo la primera. Y todo es tan agitado que todavía no me ha dado tanto para alegría. Son los riesgos de la edad. Porque supongo que uno de los motivos del premio es mi edad. Es una especie de compensación. Me siento agasajada, imprevista. De pronto injustamente agasajada", contó.



"Pienso en toda la gente, los que viven y los que están muertos, sin recibir un premio. Tampoco es que un premio justifique la vida, pero es una alegría que muchos no han tenido. Esa es la parte injusta de todos los premios. Los que ignora. Y sobre todo este premio español, que yo me lo hacía hecho para la novela. Y es un premio que han recibido pocas mujeres, cosa que obviamente ha sido injusta”, explicó, agregando que piensa viajar a España a recibir el premio, en abril próximo, pese a sus 95 años de edad.

Ida Vitale en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo

“Recibí la noticia en un horario muy discreto, a las nueve y media de la mañana. Nada que ver con el premio Reina Sofía, que me llegó a las seis de la mañana. Me llamó una señora, desde España, para ponerme en habla con el ministro de Cultura. Y yo la llamé a mi hija, para decirle, y no me atendía, de tantos llamados que ella recibía. Y cuando me atendió, noté que su voz era distinta. Ya estaba enterada. Ya había toda una red de llamados para avisar. Yo estaba regando las plantas cuando me llamaron de España y me enteré del premio”, dijo la poeta uruguaya.

Sobre el metálico que acompaña el premio, Ida Vitale afirmó sencillamente: “Siempre viene bien. Siempre hay muchas cosas para hacer con el dinero”.