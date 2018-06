1. ¿Cómo surgió la idea detrás de El documental humano?

—Me pregunté: “¿Qué ha pasado en mi vida?”. He escrito mucho pero nunca un libro. Quería condensar todos mis conocimientos y este libro me obligó. Es breve porque tengo un pensamiento de montajista.

2. ¿Cómo define al libro? ¿A quién tenía en mente cuando lo hizo?

—Lo llamo “mi librito”. Tengo alumnos veinteañeros y me puse a pensar en las interrogantes que tenía yo en esa época. Los problemas que afrontan los documentalistas me interesan, sobre todo cómo mostrar muchas verdades en poco tiempo. A partir de la realidad, ¿cómo se condensa un año entero de una vida en una secuencia? Me fascina eso.

3. Se da el gusto de ejemplificar usando juguetes Playmobile.

—Para hacer fotografía, hay que considerar que las personas son objetos, objetos vivientes. Estando en Berlín, elegí varios Playmobile. En mi infancia no existían. No lo hice del todo bien, lo confieso. Quería mostrar cómo deben retratarse a las personas cuando están dentro de un problema geométrico. El encuadre es un detalle muy importante.