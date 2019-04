Los Pulitzer entregaron un reconocimiento póstumo a la cantante Aretha Franklin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reina del Soul, Aretha Franklin recibió un reconocimiento póstumo muy especial. La intérprete de “Respect” y “Chain of Fools”, fallecida el 16 de agosto de 2018 a los 76 años, continúa haciendo historia, ahora recibió una mención especial en los Pulitzer, siendo la primera mujer en alcanzar este honor desde que se instauró en 1930. El reconocimiento se debe a “su indeleble contribución a la música y cultura americana por más de cinco décadas”, anunció el comité encargado de entregar este premio en un comunicado oficial.

Además, los medios The New York Times y The Wall Street Journal fueron galardonados con premios Pulitzer, que otorga la Universidad de Columbia, por los trabajos de investigación que destaparon escándalos relacionados con el imperio financiero y la campaña electoral de Donald Trump.

Además de periodismo, los Pulitzer también honran los mejores trabajos en literatura, teatro y música. Fairview de Jackie Sibblies Drury, ganó el Premio Pulitzer al mejor drama; mientras el novelista Richard Powers ganó el Pulitzer de ficción por The Overstory, una historia centrada en nueve estadounidenses cuyas vidas se entrelazan. El profesor de historia de la Universidad de Yale, David W. Blight ganó el premio de la historia por su biografía Frederick Douglas: Prophet of Freedom. Además, The New Negro: The Life of Alain Locke de Jeffrey C. Stewart, “una mirada a la vida de uno de los fundadores del Renacimiento de Harlem”, anunció el comité, recibió el premio a la mejor biografía.

En el apartado de música, la artista canadiense Ellen Reid, gracias a prism recibió el Pulitzer a la música por “un audaz trabajo operístico que utiliza la escritura vocal sofisticada y timbres instrumentales llamativos para enfrentar temas difíciles”, dijo el comité, como el abuso sexual y emocional. Basado en agencias.