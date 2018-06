Planeta lanzó un libro sobre los personajes de los cafés montevideanos

Con una veintena de libros ya publicados, Juan Antonio Varese, investigador sobre la historia social uruguaya, acaba de lanzar un nuevo material, sobre un tema que de antemano despierta de por sí gran interés: los bares montevideanos y la activa vida social que en ellos se desarrolló. Personajes y tertulias en cafés y bares de Montevideo fue editado por Planeta, y más allá de los datos históricos, busca revivir el día a día de esos enclaves de la vida social urbana.



“A mí no me importa el bar, lo que gana el dueño, esas cosas. El aspecto que más me interesó rescatar es la reunión de la gente, y ese carácter patrimonial que tuvo la tertulia, y que de alguna manera la va a conservar”, cuenta Varese a El País, explicando que este libro nació como una serie de 145 notas de prensa sobre este tema, de las que luego hizo una selección, atendiendo a las que tenían mayor componente testimonial.

La investigación abarcó desde los cafés del siglo XIX a los más nuevos. “Y resolví a 31 de esas notas convertirlas en un libro, unidas por un común denominador que son las entrevistas. Y están muy centradas en personajes que visitaban esos lugares, en el habitué. Y en cómo vivían el café por dentro. Con Carlos Maggi, por ejemplo, me contó sobre el bar Metro, donde se reunía la generación del 45”, explica Varese.



“Otro entrevistado fue Raúl Barbero, a quien entrevisté con 93 años, y una memoria envidiable, y que fue habitué de varios cafés. En esa época, las barras eran temáticas: en unas se hablaba de literatura, otras de política, otras de fútbol, o carreras de caballos, o de pintores y teorías estéticas. Y Barbero había asistido a una cantidad de esas barras”, señala el autor, cuyos libros abarcan una gran variedad temática, desde los barcos antiguos y los naufragios, hasta la historia de la fotografía, aunque siempre centrados en el pasado cultural uruguayo.

“Yo en este libro busqué un poco el espíritu, la esencia del café y porqué aglutinaba a la gente. Y me di cuenta que era una costumbre, derivada de la época española. Un costumbre bien rioplatense, esa de conversar en reunión sobre distintos temas. Y yo soy optimista: por más que los bares estén desapareciendo y cerrando sus puertas, se van a ir abriendo nuevos lugares, con nuevos modelos”, reflexiona el historiador, también escribano, nacido en Punta Carretas en 1942.



Para llegar a concretar sus libros, además de visitar la Biblioteca Nacional y otros archivos, el autor se vale de su colección personal, que es tan amplia en temas como en cronología. “Yo tengo, entre otras cosas, colección de avisos viejos, que son muy jugosos, del Tupí Nambá, del Sorocabana, del Expreso Pocitos. Y me pareció importante incluirlos en el libro. Lo que procuro es plantear el tema, para que cada lector se dirija a sus propios recuerdos”, indica Varese, que optó por incluir una página en blanco al final del libro, para que el lector anote sus propias vivencias.



“Yo trabajé como escribano durante 40 años, y cuando me jubilé, por supuesto cerré la escribanía. Pero mantengo el escritorio, porque está todo lleno materiales que he ido juntando, documentos, libros. Entre las cosas más raras, tengo un libro, Montevideo Social, donde las familias indicaban qué día de la semana y horario reciben visitas. Eso revela todo un mundo: hace menos de 100 años, y sin embargo parece que fuera mucho más atrás en el tiempo”.